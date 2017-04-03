سقوط مرگبار جوان ۲۸ ساله به دره ۱۵۰ متری

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر دربارهٔ جزییات این حادثه مرگبار گفت: ساعت ۲۳ و ۱۴ دقیقه، حادثه سقوط خودرو به داخل دره‌ به نیروهای سازمان آتش‌نشانی اطلاع داده شد.

وی افزود: این حادثه در انتهای بزرگراه همت، جاده روستای وردیج اتفاق افتاد و در شرایطی که خارج از محدوده استحفاظی آتش‌نشان‌ها بود اما نیروهای ۴ ایستگاه سازمان آتش‌نشانی در محل حاضر و عملیات خود را آغاز کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی افزود: پس از حضور آتش‌نشان‌ها در محل، مشاهده شد که یک دستگاه خودرو پراید پس از انحراف از مسیر به عمق ۱۵۰ متری دره سقوط کرده است.

ملکی ادامه داد: آتش‌نشان‌ها با تجهیز کارگاه عملیات در عمق دره حاضر و مشخص شد یک دستگاه خودرو پراید در پی برخورد با صخره به طور کامل متلاشی شده است.

وی از مرگ یک نفر در این حادثه خبرداد و خاطرنشان کرد: در پی این حادثه، جوانی ۲۸ ساله که راننده خودرو پراید بوده است جان خود را از دست داد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی در خصوص زمان اتمام عملیات آتش‌نشان‌ها نیز اذعان کرد: آتش‌نشان‌ها پس از خارج کردن خودرو و راننده از عمق دره، ساعت ۵ و ۳۵ دقیقه عملیات خود را به اتمام رساندند.