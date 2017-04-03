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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۴۲

با سخنرانی مصطفی پور؛

نشست قلمرو دین برگزار می شود

نشست قلمرو دین برگزار می شود

جلسه گروه علمی کلام مجمع عالی حکمت اسلامی با موضوع قلمرو دین برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر  جلسه گروه علمی کلام با موضوع قلمرو دین با ارائه مطلب توسط حجت الاسلام محمدرضا مصطفی پور برگزار می شود.

این نشست فردا ۱۵ فروردین ماه از ساعت ۲۰:۴۵ درمجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود. حضور علاقه مندان در این نشست بلامانع است.

کد مطلب 3943185
خداداد خادم

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