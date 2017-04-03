تألیف ۵ هزار کتاب جدید در طرح تحول علوم انسانی ضروری است

محمد محمدرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه علوم انسانی ایرانی- اسلامی در روند جامعه تأثیرگذار نیست، گفت: متأسفانه بیشتر آیین نامهها و قوانین کشوری کمی، فنی و سخت افزاری است.
وی از وجود بیش از ۲.۵ میلیون دانشجوی علوم انسانی در کشور خبرداد و گفت: ملاک انتخاب نخبگان و سرآمدان علوم انسانی در سطح استادان حوزوی و دانشگاهی پژوهشگری، توزیع رشته علمی، میزان تأثیرگذاری و اندیشه ورزی هریک از ارزیابی شوندگان بوده است.
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه قم در ادامه با اشاره به نقاط ضعف و کمبودهای توسعه و تحقیق در حوزه علوم انسانی گفت: واقعیت این است که وقتی در سطح مدارس به دنبال تشویق و حمایت از استعدادهای برتر حوزه علوم انسانی میرویم به وضوح شاهد عدم تحرک و پویایی نخبگی در این حوزه هستیم.
وی از نبود بستههای پیشنهادی مدون و چاره ساز و ایجاد روش سازی و تأثیرگذاری در حوزه علوم انسانی و اسلامی انتقاد کرد و گفت: طرح تحول درحوزه علوم انسانی در مرحله عمل و اجرا به کندی پیش میرود و رضایت بخش نیست.
محمدرضایی با اعلام اینکه ۱۴ رشته علوم انسانی مشمول طرح تحول هستند، گفت: بیش از ۵ هزار کتاب شایسته باید در حوزه علوم انسانی براساس مبانی عمیق اسلامی طراحی و نگارش شود.
تشریح وظایف بنیاد نخبگان در علوم انسانی
مشاور عالی استاندار در امور دانشگاهی با بیان اینکه وظیفه اصلی بنیاد نخبگان شناسایی و تجلیل نخبگان از سطح دانش آموزی تا عالیترین سطوح آموزش عالی است، گفت: فراهم سازی جوایز تحصیلی برای دانشجویان صاحب استعداد برتر، تجلیل از برگزیدگان ادبی و هنری، استادان سرآمد در کرسیهای مختلف علمی، زمینه سازی جذب و حمایت از نخبگان در راستای ایجاد اشتغال و اثرگذاری در جامعه از جمله فعالیتهای بنیاد نخبگان است.
وی با تأکید بر اینکه برگزاری نشستهای علمی و تخصصی و استفاده از منویات سرآمدان دانشگاهی و حوزوی در رأس برنامههای بنیاد نخبگان قرار دارد، افزود: ایجاد راهبرد و راهکار توسعه عملی و تأثیرگذاری ملموس حوزه علوم انسانی و اسلامی در جامعه از بزرگترین دغدغههای ماست.
محمدرضایی با تصریح بر این مطلب که قم به عنوان ام القرای جهان اسلام باید پیشرو در طرح تحول علوم انسانی و اسلامی سازی مبانی این حوزه باشد، گفت: بنیاد نخبگان استان از هر طرح و ایدهای که منجر به پویایی و تحول مفید و مثبت در حوزه علوم انسانی باشد حمایت ویژه خواهد کرد.
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