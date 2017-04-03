به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش رستمی پس اینکه توانست در نظر سنجی فدراسیون جهانی به عنوان بهترین وزنه‌بردار سال ۲۰۱۶ انتخاب شود، عازم شهر بانکوک تایلند، میزبان رقابتهای جهانی نوجوانان شد.

قرار است رستمی در مراسمی که فدراسیون جهانی برای اهدای جوایز برترین وزنه برداران مرد و زن جهان درسال ۲۰۱۶ تدارک دیده حضور یابد و جایزه خود را دریافت کند.

او سال گذشته موفق شد در دسته ۸۵ کیلوگرم بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو ضمن شکستن رکورد جهان و المپیک، صاحب مدال طلا شود.

آخرین بار بهداد سلیمی با درخشش در المپیک ۲۰۱۲ لندن به عنوان بهترین وزنه‌بردار جهان انتخاب شده بود.