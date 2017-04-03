  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۵۸

مرد طلایی وزنه‌برداری المپیک به تایلند رفت

مرد طلایی وزنه‌برداری المپیک به تایلند رفت

بهترین وزنه بردار سال ۲۰۱۶ جهان و مرد طلایی المپیک ریو برای دریافت جایزه اش به تایلند سفر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش رستمی پس اینکه توانست در نظر سنجی فدراسیون جهانی به عنوان بهترین وزنه‌بردار سال ۲۰۱۶ انتخاب شود، عازم شهر بانکوک تایلند، میزبان رقابتهای جهانی نوجوانان شد.

قرار است رستمی در مراسمی که فدراسیون جهانی برای اهدای جوایز برترین وزنه برداران مرد و زن جهان درسال ۲۰۱۶ تدارک دیده حضور یابد و جایزه خود را دریافت کند.

او سال گذشته موفق شد در دسته ۸۵ کیلوگرم بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو ضمن شکستن رکورد جهان و المپیک، صاحب مدال طلا شود.

آخرین بار بهداد سلیمی با درخشش در المپیک ۲۰۱۲ لندن به عنوان بهترین وزنه‌بردار جهان انتخاب شده بود.

کد مطلب 3943422

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها