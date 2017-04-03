به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ علی لاریجانی در دیدار نوروزی با کارکنان مجلس شورای اسلامی گفت: اگر می خواهیم استقلال سیاسی و امنیت ملی ما حفظ شود باید چالش های درونی اقتصادی را حل کنیم.ما از نظر سیاسی و امنیتی تدابیر درستی را در منطقه و در فضای بین الملل داشته ایم اما تداوم آن منوط به برخوردار شدن از اقتصادی پویا و قوی است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما در زمینه ایجاد اقتصادی، که در کشور ثروت ایجاد کند و همچنین صادرات و تولید ملی را فعال کند با چالش روبرو هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از طرفی هجوم جنس های کشورهای دیگر نیز باعث وارد شدن لطمه و آسیب به تولید شده، البته تعرفه گذاری هایی انجام شده که ظاهراً کفایت نکرده است.

لاریجانی با بیان اینکه قاچاق یک مسئله مهم است تصریح کرد: اگر چه در این سال ها گفته شده است که حجم قاچاق از ۲۰ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است اما باید گفت که رقم ۱۵ میلیارد دلار نیز، رقم کمی نیست و این میزان، رقمی است که می تواند تولید را نابود کند. باید با قاچاق مبارزه جدی کرد البته قانون آن نیز در مجلس تصویب شد و باید اجرایی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به فراهم شدن شرایط سرمایه گذاری برای رونق تولید افزود: در تولید ملی باید شرایط برای سرمایه گذاری فراهم شود و در این زمینه بسیاری از قوانین مورد نیاز تصویب شده است.

وی گفت: قانون رفع موانع تولید، قانون مهمی بود که در مجلس به تصویب رسید اما مشاهده کردیم که بسیاری از کارآفرینان در جلسات مشترک با ما اظهار می کردند که تنها خواستار اجرای این قانون هستند.

لاریجانی با بیان اینکه اگر می خواهیم مشکل اشتغال حل شود راهی جز سرمایه گذاری نداریم اظهار داشت: عنصر کارآفرین اگر بخواهد در کشور فعال شود نباید یک کفش آهنی به پا کند و از یک اداره به اداره دیگری برود، در این قانون به این موارد نیز فکر شده بود اما درست اجرایی نشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اشتغال و تولید ملی به هم مربوط هستند، حداقل در یک جاهایی به هم مربوطند و اگر بخواهیم این دو هدف مهم را محقق کنیم باید زمینه لازم برای سرمایه گذاری را مهیا کنیم.

لاریجانی در ادامه با اشاره به بحث اشتغال افزود: وقتی جوانی شغل نداشته باشد نمی توانیم از او بخواهیم به مسائل دیگر بیندیشد زیرا مسئله اصلی او شغل است و باید به زندگی خود بپردازد.