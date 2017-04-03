تعرفه پزشک ۱۰۰ میلیونی نباید افزایش یابد/راهکار مقابله با زیرمیزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حیدرعلی عابدی درباره تعیین تعرفه‌های حوزه سلامت در سال جدید، افزود: با توجه به افزایشی که سال گذشته در حوزه تعرفه‌های بهداشت ودرمان شکل گرفت لذا ضرورتی به افزایش دوباره آن در سال جدید نیست.

وی با تاکید بر اینکه اکنون تعرفه های حوزه سلامت بیش از حد معمول بالا است، ادامه داد: بدون شک لازم است تا در برخی موارد نه تنها افزایش تعرفه ای شکل نگیرد بلکه شاهد کاهش آن نیز باشیم زیرا در بسیاری حوزه های بهداشت و درمان نیازی به چنین افزایشی وجود ندارد.

عابدی تصریح کرد: تعادل بخشی در تعیین تعرفه های حوزه سلامت می تواند تاثیر مثبتی در حوزه سلامت داشته باشد چراکه لزومی ندارد پزشکی که ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می کند حال با افزایش تعرفه ها، دریافتی آن به ۱۰۹ میلیون تومان برسد.

وی با انتقاد از اظهارات معاون وزیر بهداشت مبنی بر تبعات واقعی نشدن تعرفه ها، یادآور شد: این تبعات شامل چه چیزی است؟ آیا قرار است زیرمیزی پزشکان دوباره صورت گیرد؟ اگر سیستم منظمی در حوزه سلامت به جهت وجود نظارت ها شکل گیرد هیچ گاه شاهد چنین تبعات منفی نخواهیم بود.

عابدی تاکید کرد: مجلس برای استقرار و ادامه طرح تحول سلامت از هیچ کمکی به این حوزه دریغ نخواهد کرد و اگر دولت در این زمینه لایحه ای به مجلس ارایه کند نمایندگان آمادگی کامل برای حمایت از آن خواهند داشت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: در زمینه اختصاص یارانه به حوزه سلامت نیز مجلس آمادگی حمایت های لازم را دارد اما وزارت بهداشت نیز باید خدمات خود را برای مردم قابل دسترس تر کند.