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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۸:۱۵

جهانگیری در دیدار نوروزی مدیران:

حضور مردم در عرصه انتخابات موجب اقتدار نظام و کشور خواهد شد

حضور مردم در عرصه انتخابات موجب اقتدار نظام و کشور خواهد شد

معاون اول رئیس جمهور گفت: حضور مردم در عرصه انتخابات موجب اقتدار و نشاط سیاسی کشور و انقلاب خواهد شد و دولت تمام مساعی خود برای برگزاری با شکوه این رویداد مهم بکار خواهد بست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جمعی از  اعضای کابینه ، معاونان وزرا، مدیران دستگاه های اجرایی و مسئولان نظام بانکی کشور صبح امروز (دوشنبه) با معاون اول رییس جمهور دیدار کردند.

جهانگیری در این دیدارها با اشاره به نامگذاری امسال بنام«اقتصاد مقاومتی:تولید - اشتغال» از سوی رهبر معظم انقلاب، بر برنامه ریزی و تلاش همه دستگاه ها و نهادها برای تحقق این شعار تاکید کرد. 

در این دیدارها که همزمان با پایان یافتن تعطیلات نوروزی انجام شد، معاون اول رییس جمهور با اشاره به برگزاری دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، حضور مردم در عرصه را موجب اقتدار و نشاط سیاسی کشور و انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: دولت تمام مساعی خود برای برگزاری با شکوه این رویداد مهم بکار خواهد بست.

در این دیدارها مدیران دستگاه های اجرایی نیز گزارشی از حوزه مسئولیت و برنامه های آتی جهت پیشبرد برنامه های دولت ارایه کردند.

کد مطلب 3943616
محمد مهدی ملکی

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