آمادگی ۲۰ مسجد در فردیس برای میزبانی از ۲۵۰۰ معتکف

حجتالاسلام مهدی احمدوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: معتکفان میتوانند برای ثبتنام تا ۲۱ فروردینماه بهصورت حضوری به مساجد مراجعه کنند.
ستاد اعتکاف شهرستان فردیس تشکیل شد
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فردیس از تشکیل ستاد اعتکاف در این شهرستان خبر داد و گفت: ستاد اعتکاف شهرستان فردیس باهدف ارتقاء سطح کمی و کیفی در چهار کمیته فرهنگی، پشتیبانی، تدارکات و قرآنی آغاز به کارکرده است.
وی در رابطه با برنامههای ستاد اعتکاف این شهرستان گفت: اعزام مبلغ، استقبال و بدرقه معتکفان، برگزاری محافل انس با قرآن، برپایی ایستگاههای مطالعه، برگزاری مسابقات احکام و عقاید، سخنرانی مبلغان حوزوی و دانشگاهی، ویژهبرنامههای ولادت حضرت علی(ع)، ویژهبرنامههای دعای امام داوود با حضور مداحان، برگزاری تلاوت روزانه قرآن، آشنایی با مفاهیم دینی و قرآنی، جلسات پرسش و پاسخ، برگزاری گفتمانهای دینی ازجمله برنامههای ستاد انتخابات این شهرستان است.
به گفته حجتالاسلام احمدوند خدماتی از قبیل پذیرایی، فعالیت فرهنگی و مذهبی در مساجد ارائه میشود.
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