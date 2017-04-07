فیلمبرداری «آستیگمات» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین سکانس فیلم اواخر هفته گذشته در بیمارستان بازرگانان تهران جلوی دوربین رفت تا فیلم به زودی وارد مراحل فنی شود.

مهتاب نصیرپور، محسن کیایی، باران کوثری، هادی حجازی فر، حسین پاکدل، سیامک صفری، حسام محمودی، بهنوش بختیاری و (با حضور نیکی کریمی) گروه بازیگران «آستیگمات» را تشکیل می دهند.

«آستیگمات» دومین ساخته سینمایی مجیدرضا مصطفوی بعد از فیلم «انارهای نارس» است که در بیش از ٢٠ فستیوال بین المللی به نمایش درآمد و توسط فدراسیون جهانی منتقدان سینمایی (فیپرشی) مورد تحسین قرار گرفته بود.

عوامل اصلی فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا، طراح صحنه و لباس: حسن روح پروری، طراح گریم:محسن دارسنج، صدابردار: بابک اردلان، مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان: امین قوامی، منشی صحنه نسیم سید علیخانی، عکاس: احمدرضا شجاعی، دستیار دوم کارگردان: محمدرضا کشمیری، جلوه های ویژه: آرش آقابیک، مدیر تولید:مهدی چراغی، جانشین تولید:حامد آزادی، مدیر تدارکات:آرش مجتهدپور، مشاور رسانه ای: آریان امیرخان.