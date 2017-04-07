وزنه بردار کامیارانی به اردوی تیم ملی جانبازان و معلولین دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزنه برداران تیم ملی جانبازان و معلولین برای شرکت در اولین مرحله اردوهای آمادگی مسابقات جهانی مکزیک، فراخوانده شدند.

ملی پوشان دعوت شده از ۱۹ فروردین ماه وارد تهران می شوند و تمرینات خود را از ۲۰ فروردین ماه در محل کمپ تیم های ملی جانبازان و معلولین آغاز می کنند.

معین احمدی وزنه بردار عنوان دار کامیارانی نیز با نظر کادر فنی فدراسیون در این مرحله از اردو حضور دارد و تحت نظر مربیان تیم ملی به تمرینات آمادگی می پردازد.

اردوی تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلولین کشور از ۲۰ فروردین تا ۲ اردیبهشت ماه در محل کمپ تیم های ملی فدراسیون با حضور ۲۰ ملی پوش برگزار می شود.

علی اصغر رواسی به عنوان سرمربی تیم ملی بر این تمرینات نظارت دارد و علی فخرآور، محمود حسنی و جواد رازی به عنوان مربیان تیم ملی وی را همراهی می کنند.