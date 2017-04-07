جستارهایی در فلسفه هنر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، فصول مختلف کتاب پیش‌ از این در مقالات علمی ـ پژوهشی کشور به چاپ رسیده و مکرر مورد ارجاع پژوهشگران فلسفه و هنر قرار گرفته است.

احمدرضا معتمدی از بنیانگذاران مباحث فلسفه هنر در مباحث دانشگاهی و آکادمیک است و خود تجربه هنری را با آثار فاخر فلسفی در حوزه سینما به جان آزموده است.

بررسی مقایسه‌ای و تطبیقی همراه با نقد و واکاوی در آراء فیلسوفان هنر از افلاطون تا هگل و سنت‌گرایان، و یا تأثیر آراء فیلسوفان برجسته مکتب شرق چون شانکار، بر هنر معاصر چون سینما در سلسله مقالات کتاب، حاوی دیدگاه‌هایی بدیع و نواندیشانه در ساحت فلسفه هنر است.

رضا داوری اردکانی در یادداشتی درباره این مقالات، آن را نتیجه پژوهش و تدریس سالیان متمادی فلسفه هنر، تجربه تولید اثر هنری و انس با زبان تلقی می‌کند.