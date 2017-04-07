مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت علوم به هر میزان که دانشگاه‌ها بتوانند دانشجوی غیر ایرانی جذب کنند به آنها سهمیه جذب دانشجوی بورسیه می دهد.

وی ادامه داد: دانشگاه‌ها باید سهم خود را از جذب ۷۵ هزار دانشجوی خارجی که در برنامه ششم توسعه آمده است اعلام کنند تا سازمان دانشجویان در قالب تفاهم نامه مشترک انواع حمایت ها را از آنها در این حوزه انجام دهد.

رئیس سازمان امور دانشجویان با اعلام اینکه برنامه سازمان، افزایش فرصت های مطالعاتی و کاهش اعزام کامل دانشجو به خارج است گفت: در سال ۹۵، ۱۵۰۰ فرصت مطالعاتی کوتاه مدت در خارج از کشور عملیاتی شد.

صدیقی با تاکید بر استفاده دانشگاهها از بورسیه های دولت خارجی به دانشجویان ایرانی گفت: از دانشگاهها خواسته ایم اطلاعات دانشجویان مستعد خود را به سازمان امور دانشجویان اعلام کنند تا فرصت استفاده از «بورس دول» از دست نرود.

وی افزود: درحال حاضر بدون احتساب دانشجویان جامعه‌المصطفی، حدود ۲۳ هزار دانشجوی خارجی در کشور مشغول تحصیل هستند.