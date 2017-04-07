کشور حرکت جهادی می خواهد/ ضرورت حضور همگانی پای صندوق های رای

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله امامی کاشانی در خطبه های این هفته نمازجمعه تهران با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی کشور را از این مشکلات نجات می دهد، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به کشور استقلال و عزت می دهد و کشور را از نیاز به دنیای استکبار دور می کند و نجات می دهد؛ بنابراین برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید ایمان پیدا کنیم و باور داشته باشیم تا از زمان استفاده کنیم.

وی افزود: باید انگیزه در انسان باشد و ایمان به تولید داشته باشد. ایمان به اینکه باید این جنسی که تولید می شود جنس خوبی باشد. ایمان به اینکه اگر چنین بود خدمت به کشور است و اگر درست نبود خیانت به کشور است. ایمان به اینکه اگر قاچاق وارد کردیم، خیانت به کشور است و اگر از تولید مراقبت کردیم و جلوی واردات غیرضروری را گرفتیم خدمت به کشور است، لذا باید انگیزه و ایمان داشت که اگر ایمان بود چه در دستگاه های تقنینی، اجرایی و قضایی و همچنین در متن جامعه، شرکتها، کارخانجات و هر کس که در هر جا کار می کند ، نان حرام نمی خورند و قاچاق نمی کنند.

خطیب این هفته نمازجمعه تهران، با اشاره به شعار سال گفت: این شعار مربوط به استقلال و عزت کشور است، چرا توجه به این شعار نکنیم؟ انشاء الله این انگیزه و ایمان مورد توجه قرار گیرد و قوانینی که کار را ارزش می دهد و اشتغال را بیشتر می کند در دستور کار قرار گیرد. همه بنشینند، فکر کنند که بهترین قوانین برای نجات کشور از این وضع چیست.

امامی کاشانی، همچنین در واکنش به تعطیلات زیاد در طول سال، گفت: این تعطیلی ها خراب کردن زمان است، تعطیلی عید از چند روز قبل تا اخر 13 تعطیل است. آن همه تعطیلی در سال موجب هدر رفتن زمان می شود. مجلس شورای اسلامی برای تعطیلات فکری کند.

خطیب این هفته نمازجمعه تهران، با بیان اینکه کشور حرکت جهادی می خواهد گفت: باید مشکلات را شناخت و در جهت رفع آن تلاش کرد. آن زمان می شود کار کرد.

وی با بیان اینکه شرایط امروز منطقه و دنیا، گفت: این آمریکا و این حمله های موشکی که مرتبصورت می گیرد و امروز هم در سوریه بوده است و اسلحه ها و سلاح های شیمیایی که در اختیار تروریست ها قرار می دهند، اما زمانی که ارتش سوریه به تروریست ها حمله می کند و این موشک ها به بساطی شیمیایی که خود آنها به دست تروریست ها داده اند اصابت می کند، صدایشان بلند می شود و داد و فریاد می کنند و می گویند سوریه شیمیایی زد. چقدر آدم پررو و دروغگو، چه دنیای دیوانه ای است! می ایستند مقابل دنیا و دروغ می گویند. شما خودتان مواد شیمیایی به تروریست ها داده اید، تروریست ها را شما در این دنیا زائیده اید.

وی افزود: در کنار جنایت های آمریکا، رژیم صهیونیستی نیز در منطقه جنایت می کند و حکام خبیث سعودی نیز نسبت به یمن جنایت می کنند، لذا ما در چنین دنیایی زندگی می کنیم، خدایا عصر و زمان ظهور را برسان.

خطیب این هفته نمازجمعه تهران، با اشاره به انتخابات گفت: کشوری که با این عزت و با این فن آوری علمی است و این استقلال و آبرویی که در دنیا دارند، دشمن دنبال آن است که نقطه ضعف پیدا کند، نکته ای که رهبر انقلاب در انتخابات فرمودند که همه حضور پیدا کنند یعنی «انسجام و وحدت ملی تمام در پای صندوق های رای»، که این حضور حداکثری خدمت به اسلام، خدمت به ملت و خدمت به تاریخ است. امیدواریم ملت روشن و بیدارما روز انتخابات با حضور همگانی و با وحدت ملی در پای صندوق های رای حاضر شوند.

امامی کاشانی با اشاره به فصل نام نویسی طلاب گفت: طلاب عزیز و جوان ما از اینکه درحوزه ها درس بخوانند و شایسته بشوند برای تبلیغ اسلام، اهتمام بورزند.