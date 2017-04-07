به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی امشب در جلسه برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار استان یزد با اشاره به اقدامات انجام شده در استان یزد در حوزه اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: هر یزدی خودش یک نقطه برای کارآفرینی است و یزدی ها همواره در زمینه اقتصادی بی نظیر بوده اند.

وی افزود: انتظار ما همین است و برای ما جالب است که علاوه بر اینکه در داخل کشور مبدع کارهای خوبی بودید، در خارج از کشور نیز اقدامات خوبی انجام داده اید و امیدواریم برنامه هایی که ارائه شده بیشتر از نقطه هدفگذاری شده محقق شود.

واعظی با اشاره به برخی نقدهای صورت گرفته به دولت در زمینه عدم اطلاع رسانی دولت از برنامه های خود، گفت: دولت یک خانواده است و استانداران و فرمانداران ما عملکرد دولت را به زبان مردم هر منطقه به آنها اطلاع رسانی کرده اند و معتقدیم مردم حرف استانداران، فرمانداران و دیگر خدمتگزاران در استان خود را بهتر از سخنان وزرا می پذیرند.

وی افزود: معقتدیم اگر در پنج هفته باقی مانده صادقانه آنچه توسط دولت انجام شده، اطلاع رسانی شود، مردم خواهند پذیرفت.

واعظی در مورد اقتصاد مقاومتی نیز بیان کرد: اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش برای کشور است و این دولت و آن دولت نمی شناسد و باید با نسخه اقتصاد مقاومتی اقتصاد کشور که با نفت بیمار شده را مداوا کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: ما آینده بسیار خوبی را از نظر اقتصادی برای مردم پیش بینی می کنیم.

وی در مورد تحریم‌ها نیز بیان کرد: در سال 93 و 94 آواربرداری کردیم و دیدیم که چقدر جفا شده در حق کسانی که تحریم ها را برداشتند ولی مردم در نهایت آن را نپذیرفتند و قرار شد دیگر در این زمینه صحبتی نکنیم.

واعظی در مورد درخواست تابش در زمینه رفع مشکلات استان یزد نیز بیان کرد: تلاش می کنیم شورایی زیر نظر استانداری در استان و یک شورا هم در تهران بین دو وزارتخانه ارتباطات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مسوولیت دو معاون وزیر ایجاد شود تا آنچه توافق شده طبق برنامه زمان بندی انجام شود و راه برای افرادی هم که می خواهند جدید وارد شوند، هموار شود.