ترافیک سنگین محور ناهارخوران را مسدود کرد

عباس مهاجر بسطامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ترافیک سنگین منطقه پارک جنگلی النگدره گرگان که منجر به ازدحام خودروها و بسته شدن مسیر خروجی این پاک جنگلی شده بود، اظهار کرد: متأسفانه حجم خودروهای ورودی به این پارک جنگلی سه برابر ظرفیت این منطقه گردشگری بود و همین امر موجب بروز ترافیک در مسیر برگشت خودروها و بسته شدن مسیر خروجی این پارک جنگلی شد.
وی افزود: از ساعت ۱۷ امروز در پی ازدحام خودروهای خروجی نیروهای پلیسراه گرگان از تمام ظرفیت خود استفاده کردند و با یکطرفه کردن مسیر منتهی به منطقه «سروش جنگل» و راهنمایی خودروها توانستند ترافیک به وجود آمده را کنترل و مسیر را بازگشایی کنند.
مهاجر بسطامی با گلایهمندی از بیتوجهی برخی شهروندان نسبت به راهنماییهای پلیس اظهار کرد: متأسفانه فرهنگ توجه به تذکرهای پلیس هنوز در بین شهروندان جا نیفتاده و برخی از شهروندان بدون توجه به راهنماییهای پلیس کار خود را انجام میدهند که این امر موجب بروز اختلالاتی اینچنین میشود.
وی ادامه داد: متأسفانه برخی از شهروندان نسبت به یکدیگر گذشت ندارند و تلاش میکنند در این مواقع بهجای همراهی با یکدیگر از همدیگر سبقت بگیرند.
رئیس پلیسراهور گرگان در پایان گفت: خوشبختانه این ترافیک چندساعته منجر به حادثهای نشد و هماکنون ترافیک در منطقه پارک جنگلی النگدره روان است.
