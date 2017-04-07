طرح تکاپو گامی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد میرمحمدی عصر امروز در جلسه ستاد ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های دولت، ایجاد اشتغال پایدار و تثبیت موقعیت های شغلی فعلی است، اظهار داشت: طرح تکاپو در همین راستا اجرا شده و امیدواریم ظرف دو سال بتوانیم ۶ هزار و ۶۰۰ شغل برای فارغ التحصیلان بیکار ایجاد کنیم.

استاندار یزد، طرح تکاپو را همچنین گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید ملی خواند.

میرمحمدی یادآور شد: برای اجرای این طرح علاوه بر استانداری و وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۲۶ شرکت خصوصی پای کار آمده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی بیان کرد: به دلیل اهمیت این موضوع دولت در سال گذشته قرارگاه اقتصاد مقاومتی را به فرماندهی معاون اول رئیس جمهور تشکیل داد و برنامه های اقتصاد مقاومتی تدوین شد و همه با برنامه به میدان آمدند و امروز گوشه ای از این فعالیت ها در استان یزد ارائه شد.

میرمحمدی با بیان اینکه همه مسئولان استان یزد برای تحقق اقتصاد مقاومتی پای کار ‌آمدند،‌ افزود: آنچه در استان یزد در حوزه اقتصاد مقاومتی رخ داده، حاصل همدلی، تلاش و دلسوزی مسئولان و مدیران استان یزد و برنامه های دولت است.

استاندار یزد یادآور شد: گزارش اقتصاد مقاومتی در استان یزد در یک کتاب ۱۵۰ صفحه‌ای تهیه شده و حاصل تلاش و برنامه ریزی مدیران استان یزد به ویژه در حوزه اقتصاد، در این کتاب گردآوری شده است.

میرمحمدی اظهار امیدواری کرد: طرح تکاپو نیز بتواند اقدامی ارزنده در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی به ویژه شعار تعیین شده برای سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب باشد.