مجموعه کتاب های «شهر پاک من »در قزوین منتشر شد

آرش شایسته نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این سه جلد کتاب در سه محور «مدیریت سبز»، «مدیریت سبز در طبیعت» و «مدیریت سبز در خانه» است و همان گونه که در پیش گفتار ها نیز آمده است، در هر یک از این سه کتاب، داستان هایی از زبان کوکان نقل می شود که سعی دارند با قلمشان نشان دهند که یک مدیر سبز هستند.

شایسته نیا افزود:تمامی داستان های مصور این سه جلد حاصل کار گروهی دانش آموزان مقاطع سوم، چهارم، پنجم و ششم ابتدایی شهر قزوین است و تصاویر داستان ها نیز منتخبی از نقاشی هایی هستند که کودکان در غرفه آموزشی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در جشنواره بازی و اسباب بازی سال ۱۳۹۵ با موضوع «زمین پاک و شهر پاکیزه» کشیده بودند.

مدیر روابط عمومی سازمان پسماند قزوین تصریح کرد:مجتبی منتظری، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین نیز در صفحه نخست کتاب آورده است:کودکانه ها هماره در ورای صورت ساده خود دنیایی از مفهومند، خواه نوشته باشد و خواه تصویر. شعری ساده یا داستانکی دست و پا شکسته؛ حامل پیامند، پیامی ناب و برآمده از درونی زلال.

شایسته نیا در پایان افزود: از این مجموعه سه جلدی در نمایشگاه بازی و اسباب بازی سال جاری استقبال بسیار خوبی شد و مدیران مهد کودک ها و مراکز پیش دبستانی و دبستانی می توانند برای تهیه و توزیع آن به واحد آموزش سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین مراجعه کنند.

کتابهای «شهر پاک من» که با تلاش واحد آموزش سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین توسط انتشارات سایه گستر به زیو طبع آراسته و روانه بازار کتاب شده است. در قطع خشتی، ویژه گروه سنی «ب» و «ج» و با موضوع «بهداشت محیط زیست» است که کار ویرایش آن را «فاطمه بیگم سکاکی» به عهده داشته است.