جریمه اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز روزانه ۱۵۴هزار تومان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اتباع خارجی وزارت کار، علی اقبالی درباره جریمه کارفرمایان متخلف گفت: بنا بر مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد امسال، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی ۱ میلیون و ۵۴۹ هزار و ۸۸۵ ریال خواهد بود.

وی از میزان جریمه سال۹۶ کارفرمایان متخلف که اتباع خارجی فاقد مجوز را به کارگمارند، خبر داد و افزود: براساس قانون هر گونه به کارگیری اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی ممنوع است و کارفرمایان متخلف برابر قانون از یک روز تا ۹۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند.

اقبالی گفت: میزان جریمه سال۹۶ کارفرمایان متخلف که اقدام به استفاده از اتباع خارجی فاقد مجوز کار می‌کنند، به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مبنی براعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه است. بنا به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۳۰۹ هزار و ۹۷۷ ریال در سال ۱۳۹۶ تعیین شده، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی ۱میلیون و ۵۴۹ هزار و۸۸۵ ریال خواهد بود.

وی افزود: مبلغ فوق الذکر درخصوص کارفرمایان متخلف اعمال و در صورت تکرار تخلف، این میزان جریمه دو برابر خواهد شد.

اقبالی تعداد بازرسی های صورت گرفته در سال گذشته را حدود۷۳ هزار و ۲۹۷بازدید و تعداد گشت بازرسی در قالب گشت مشترک را۳۲ هزار و ۸۰۸ مورد توسط همکاران این اداره کل اعلام کرد.

وی ادامه داد: تعداد اتباع شناسایی شده شاغل به صورت غیرمجاز در کارگاه ها ۴۶هزار و ۱۳۵ نفر و تعداد صدوربرگ جریمه ۱۷هزار و ۲۸۷ مورد بوده که توسط ادارات کل استانها صادر گردیده است و در این راستا ۸۸۰۵ کارفرمای متخلف به مراجع قضایی معرفی و ۲۳ هزار و ۱۸۲ نیروی کارایرانی جایگزین اتباع خارجی شده‌اند.