خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مروار نوعی ترکه از خانواده درخت بید است که طبق تحقیقات به عمل آمده مروار کشت شده در شهرستان ملایر از مرغوبیت خاصی برخوردار است که در سایر نقاط کشور همتای آن یافت نمی‌شود . در همین راستا هنر «مرواربافی» در ملایر از قدمتی دیرینه برخوردار بوده و پس از صنعت مبل و منبت بیشترین سهم صادرات این شهرستان را به خود اختصاص داده است.

در این شهرستان سبدبافی یا همان مرواربافی حاصل دستان هنرمندان سختکوشی است که چوب مروار را به هم می‌تابانند و اشیایی می‌سازند که علاوه بر زیبایی و دوام کاربردهای زیادی را نیز در سطوح مختلف دارد.

مروارهایی که در کار مرواربافی شهرستان ملایر استفاده می‌شود در ملایر کشت شده و کشاورزانی نیز که به کشت این نوع چوب مشغولند از نظر رونق کسب و کار بازار خوبی دارند.

انواع سبدهای گل، سبدهای تزئینی، سبدهای میوه و آجیل، میز تلویزیون، میز تلفن و جالباسی، سبد نان، جای کتاب، میز و صندلی، جاکفشی و سطل آشغال از محصولات ساخته شده مروار در ملایر است.

در حال حاضر با توجه به مشکلات اقتصادی و معضل بیکاری در بین جوانان این هنر می‌تواند درآمدزایی و اشتغال تعداد زیادی از جوانان به ویژه بانوان را تامین کند.