مسعود حسنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته شاهد اقدامات خوبی برای بهبود وضعیت تولید، کاهش زمان تعمیرات اساسی، کاهش فلرینگ و آلایندگی، کاهش گاز مصرفی، تقلیل شاخص مصرف انرژی و رشد شاخص‌های عملیاتی در مجتمع گاز پارس جنوبی بودیم.

وی با اشاره به کاهش زمان تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی، خاطرنشان کرد: این کاهش زمان تعمیرات باعث افزایش ۱.۶ میلیارد دلاری این مجتمع شده است که با فروش محصولات فرعی محقق شد.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از رشد شاخص‌های عملیاتی پالایشگاه‌های فازهای یک تا ۱۰ پارس جنوبی در سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: در سال گذشته قابلیت دسترسی این پالایشگاه‌ها بیش از ۹۷ درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه قابلیت اطمینان پالایشگاه‌های اول تا پنجم پارس جنوبی در سال گذشته بیش از ۹۹ درصد بوده است، بیان کرد: قابلیت اثربخشی فازهای یک تا پنج بیش از ۹۹ درصد بوده است.

حسنی از کاهش میزان سوخت گاز مصرفی پالایشگاه‌های اول تا پنجم در سال گذشته خبر داد و افزود: شاخص مصرف انرژی در پالایشگاه‌های اول تا پنجم کاهش یافته است.

وی با اشاره به کاهش میزان COD در پساب پالایشگاه‌ و توسعه فضای سبز این مجتمع، گفت: شاهد کاهش قابل ملاحظه فلرینگ نیز طی سال‌های گذشته بوده‌ایم که این روند کاهشی سال گذشته نیز ادامه داشت.