به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، سید محمد کریمی گفت: اتاق تعاون ایران برای پنجمین سال متوالی برگزار کننده یکی از بزرگترین نمایشگاه های تخصصی در سطح کشور است.

وی ادامه داد: نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش از ۱۲ تا ۱۵ اردیبهشت و با حضور شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی در مرکز نمایشگاه‌های بین المللی کیش برگزار می شود.

سرپرست امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران با اشاره به برنامه‌های این نمایشگاه افزود: نمایشگاه بین‌المللی عمران و ساختمان کیش با حضور مقام‌های عالی رتبه کشور افتتاح خواهد شد.

کریمی ادامه داد: برگزاری همایش و کارگاه های تخصصی در حاشیه نمایشگاه از دیگر برنامه های نمایشگاه امسال است. همچنین در نمایشگاه امسال طی مراسمی از شرکت های تولیدی برتر در حوزه صنعت ساختمان تقدیر به عمل خواهد آمد.