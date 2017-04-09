ساخت مرکز پرتودهی قزوین ۱۰ میلیون یورو صرفه جویی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خلفی در مراسم افتتاح اولین مرکز پرتودهی فرآیند نوین کشور در قزوین گفت: مهمترین فعالیت ها و طرح های سازمان انرژی اتمی در راستای تولید انرژی و توسعه کاربرد پرتوها در زندگی انجام می شود.

وی افزود: احداث مرکز پرتودهی صنعتی با استفاده از شتاب دهند پرقدرت از کارهای مهمی است که تحول اساسی در دانش هسته ای ایجاد می کند.

خلفی تصریح کرد: مشابه خارجی دستگاه شتابگر ساخته شده توسط متخصصان ایرانی ۱۲ تا ۱۵ میلیون دلار قیمت دارد که با ساخت و طراحی این شتابگر از خروج ارز از کشور جلوگیری خواهد شد.

وی بیان کرد: امروزه پرتودهی صنعتی به عنوان یکی از روشه های کارامد در زمینه ارتقاء کیفیت تولیدات پلیمری، افزایش ماندگاری در مواد غذایی، استرلیزاسیون، تجهیزات پزشکی، میکروب زدایی و دفع آفات محصولات کشاورزی و اصلاح ساختار مواد و حفظ منابع زیست محیطی به طور گسترده مورد استفاده کشورهای توسعه یافته قرار می گیرد.

خلفی یادآورشد: ارزش واقعی چنین مرکزی با تجهیزات آزمایشگاهی به ۸۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

وی گفت: در سازمان انرژی اتمی ایران سند توسعه راهبردی شتاب دهنده را مشخص کردیم و مکان راه اندازی آنها نیز مشخص شد.

خلفی اظهارداشت: یکی از ویژگی های استان قزوین برای راه اندازی این مرکز وجود صنایع مختلف بود و قزوین به لحاظ موقعیت جغرافیایی و با توجه به اینکه شاهراه مواصلاتی کشور محسوب می شود از اهمیت ویژه ای در این حوزه برخوردار بود و این مرکز در آن راه اندازی شد.