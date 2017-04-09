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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۱۲

معاون سازمان انرژی اتمی کشور:

ساخت مرکز پرتودهی قزوین ۱۰ میلیون یورو صرفه جویی دارد

ساخت مرکز پرتودهی قزوین ۱۰ میلیون یورو صرفه جویی دارد

قزوین- معاون سازمان انرژی اتمی کشور گفت: با راه اندازی مرکز پرتودهی صنعتی در قزوین ضمن تحول در دانش هسته ای از خروج ۱۰ میلیون یورو ارز جلوگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خلفی در مراسم افتتاح اولین مرکز پرتودهی فرآیند نوین کشور در قزوین گفت: مهمترین فعالیت ها و طرح های سازمان انرژی اتمی در راستای تولید انرژی و توسعه کاربرد پرتوها در زندگی انجام می شود.

وی افزود: احداث مرکز پرتودهی صنعتی با استفاده از شتاب دهند پرقدرت از کارهای مهمی است که تحول اساسی در دانش هسته ای ایجاد می کند.

خلفی تصریح کرد: مشابه خارجی دستگاه شتابگر ساخته شده توسط متخصصان ایرانی ۱۲ تا ۱۵ میلیون دلار قیمت دارد که با ساخت و طراحی این شتابگر از خروج ارز از کشور جلوگیری خواهد شد.

وی بیان کرد: امروزه پرتودهی صنعتی به عنوان یکی از روشه های کارامد در زمینه ارتقاء کیفیت تولیدات پلیمری، افزایش ماندگاری در مواد غذایی، استرلیزاسیون، تجهیزات پزشکی، میکروب زدایی و دفع آفات محصولات کشاورزی و اصلاح ساختار مواد و حفظ منابع زیست محیطی به طور گسترده مورد استفاده کشورهای توسعه یافته قرار می گیرد.

خلفی یادآورشد: ارزش واقعی چنین مرکزی با تجهیزات آزمایشگاهی به ۸۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

وی گفت: در سازمان انرژی اتمی ایران سند توسعه راهبردی  شتاب دهنده را مشخص کردیم و مکان راه اندازی آنها نیز مشخص شد.

خلفی اظهارداشت: یکی از ویژگی های استان قزوین برای راه اندازی این مرکز وجود صنایع مختلف بود و قزوین به لحاظ موقعیت جغرافیایی و با توجه به اینکه شاهراه مواصلاتی کشور محسوب می شود از اهمیت ویژه ای در این حوزه برخوردار بود و این مرکز در آن راه اندازی شد.

کد مطلب 3948336

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