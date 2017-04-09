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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۳۷

رئیس شبکه بهداشت دیر:

۱۵ واحد متخلف بهداشتی در شهرستان دیر به مراجع قضایی معرفی شدند

۱۵ واحد متخلف بهداشتی در شهرستان دیر به مراجع قضایی معرفی شدند

بوشهر - رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر گفت: در طرح بسیج سلامت نوروزی ۱۵ واحد متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مقدس ظهر یکشنبه در نشست بررسی عملکرد بسیج سلامت نوروزی شهرستان دیر با تقدیر از پرسنل بهداشتی درمانی فعال در ایام نوروز گفت: امسال با توجه به امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی مجرب و برنامه‌ریزی انجام‌شده خوشبختانه توانستیم خدمات بهداشتی درمانی مطلوب، به‌موقع و سریعی را به مهمانان نوروزی و مراجعه‌کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی ارائه کنیم.

وی بابیان به اینکه روزانه ۶ تیم بازرسی بهداشت محیط در طرح بسیج سلامت نوروزی فعال بوده است، گفت: در طرح بسیج سلامت نوروزی که از ابتدای اسفند سال گذشته آغاز و تا پایان روز پانزدهم سال جاری ادامه داشت برای اولین بار با استفاده از تجهیزات تشخیصی پرتابل، از صنوف مورد هدف توسط تیم‌های بازرسی بهداشت محیط بازدید انجام‌شده است.

مقدس افزود: در مدت یادشده دو هزار و ۳۵۹ بار از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی و کمپ‌های اسکان مسافران نوروزی بازدید شد که از این تعداد ۱۵ مورد به دلیل تخلفات بهداشتی به مراجع قضایی معرفی و یک باب مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی به دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی و طی مراحل قانونی تعطیل شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر به اهمیت انجام نمونه‌برداری از آب و مواد غذایی نیز اشاره و اعلام کرد: در همین مدت ۵۵ مورد نمونه‌برداری میکروبی آب و ۵۳ مورد نمونه‌برداری از مواد غذایی و همچنین تعداد هزار و ۸۲۱ مورد کلر سنجی از آب آشامیدنی انجام‌شده است.

وی به صدور تعداد ۱۸۰ کارت معاینه پزشکی طی بسیج ۴۵ روزه سلامت نوروزی اشاره کرد و گفت: در همین مدت با ۵۸ مورد از فروشندگان دوره‌گرد که باعرضه مواد غذایی سلامت جامعه را تهدید می‌کردند برخورد شد.

مقدس با اشاره به فعالیت ۱۰ بازرس بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر در تعطیلات نوروزی سال جاری تصریح کرد: طی بازدیدهای انجام‌شده مقدار ۴۳۷ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی از سطح عرضه جمع‌آوری و معدوم شده است.

کد مطلب 3948623

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