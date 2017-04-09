بررسی تبعات حمله ناگهانی آمریکا به سوریه در «جهان آرا»

به گزارش خبرگزاری مهر، حمله موشکی امریکا به یکی از پایگاه‌های هوایی دولت سوریه، اتفاق مهمی بود که طی روزهای اخیر، موجی از اعتراضات علیه سیاست‌های ترامپ رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده به راه انداخت و نخستین قسمت برنامه تلویزیونی «جهان‌آرا» در سال جدید، به همین مسئله اختصاص داشت.

در ابتدای این برنامه هادی محمدی در پاسخ به این سئوال که «حمله آمریکا به سوریه چه توجیهی در سطح بین‌المللی دارد و آیا قابل پیش‌بینی بود و اینکه آیا ترامپ برای آن نقشه از پیش تعیین شده‌ای داشت یا خیر» با یادآوری این مطلب که یکی از مواردی که آقای ترامپ در شعارهای انتخاباتی‌اش آن را وعده داده بود که برای امریکا به وجود بیاورد احیای قدرت برتر جهانی امریکا بود افزود: به دلیل پخته نبودن و نداشتن تجارب در عرصه‌های امنیتی، نظامی، سیاسی و دیپلماتیک همیشه رفتارهای زیگزاگی و گاهی متضاد از طرف شخص آقای ترامپ یا تیم او دیده‌ایم که یک نمونه آن در خصوص مسائل سوریه بود.

وی ادامه داد: ترامپ دو سه روز قبل از آن اعلام می‌کند دیگر به دنبال برکناری بشار اسد نیستیم و سخنگوی تیلرسون، وزیر امور خارجه هم همین را اعلام می‌کند، ولی خانم نیکی هیلی، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل نقطه مقابلش را مطرح می‌کند.

این استاد دانشگاه بهانه این حمله را استفاده از سلاح شیمیایی گاز سارین عنوان کرد و تصریح کرد: از این گاز بر اساس مشخصات فنی‌اش به دو طریق استفاده می‌شود یکی در هواپیماهای پخش‌کننده سموم کشاورزی برای مزارع کشاورزی و دیگری استفاده در بمب. شرایط آب و هوایی در آن روز خاص، یعنی سه‌شنبه گذشته و وزش شدید باد اجازه چنین امری را از هوا نمی‌داد.

وی در همین زمینه ادامه داد: نقطه مقابلش این بوده که در ماه‌های گذشته ده‌ها گزارش توسط دولت سوریه به شورای امنیت سازمان ملل داده شده است که مجدداً از مرزهای ترکیه مواد شیمیایی وارد سوریه می‌شود. آقای ترامپ اعلام کرد سازمان ملل یا باید سیاست‌های ما را اجرا کند یا اصلاً کمک‌هایمان را قطع می‌کنیم. حتی به خاطر اینکه رژیم صهیونیستی را با چند قطع‌نامه ضعیف نکوهش کردند با سازمان ملل برخورد تنبیهی کردند و گزارش‌های حقوق بشری‌شان را پس گرفتند.

این تحلیل‌گر مسائل منطقه بر مبنای آنچه که گزارش‌های ماهواره‌ای روسیه بدان تأکید می‌کند با بیان این مطلب که خان شیخون انبار گاز سارین بوده است که توسط جبهه‌النصره استفاده می‌شد این پرسش را مطرح کرد که چه شد این انبار منفجر شد و محیط و عده‌ای را آلوده کرد؟

وی ادامه داد: جالب است این تلفات هیچ‌کدام از نیروهای جبهه‌النصره را در بر نمی‌گیرد و مردم عادی را در بر می‌گیرد. این هم جای سئوال دارد. منابع اطلاعاتی که امریکایی‌ها به آنها استناد می‌کنند همان منابع جبهه‌النصره هستند و وقتی نماینده روسیه در شورای امنیت از آنها می‌خواهد دلایل‌تان را در پیش‌نویسی که انگلیس به فرانسه داده بود ارائه کنید، می‌بینند منابع جبهه‌النصره یعنی القاعده است.

محمدی در پاسخ به این سئوال که این تلقی که تروریست‌ها در برابر حملات ارتش سوریه سپر انسانی درست کرده‌اند قابل تأیید است یا خیر با تأیید این مطلب گفت: در رقّه داعش این کار را انجام داده است. همین‌طور در روستاهای دیگری که در اختیار داعش است، دیرالزور و جاهای دیگر. جبهه‌النصره و احرارالشام و گروه‌های مختلف دیگر از مرزهای منطقه اسکندرون یعنی هاتای ترکیه با استقبال ترکیه ارتباط تنگاتنگی دارند که علنی و واضح است.

وی با بیان این مطلب که مسئله این نیست که آیا در سوریه دموکراسی وجود دارد یا مشکلات ساختاری حکومتی هست تأکید کرد: موضوع این است که امریکا برای هژمونی جهانی‌اش نیاز به یک عنصر اساسی در منطقه دارد. همان‌طور که در نظریه‌های ژئوپلتیکی مطرح هست آسیا و خاورمیانه Hot Land است و در میان منابع گازی کشف‌شده که توسط چینی‌ها، انگلیسی‌ها و روس‌ها منتشر شده سوریه سومین دارنده منابع گاز جهانی است. امریکا نمی‌تواند این را از دست بدهد.

در ادامه این برنامه خوش‌چشم با اشاره به اینکه اقدام آمریکا چیز جدیدی نیست و بر اساس یک‌سری هدف‌گذاری و بهانه‌ها انجام شده است بیان داشت: اصولاً (False flag operation) یا عملیات دروغین برای متهم‌سازی دولت و ارتش سوریه انجام می‌شود تا دستاویزی برای حمله امریکا شود.

وی ادامه داد: تا سال ۲۰۰۱ به سناریوهای قرمز اهمیت زیادی داده می‌شد. البته الان هم این توجه وجود دارد و می‌نویسند، اما از سال ۲۰۰۱ به این طرف و بعد از حملات ۱۱ سپتامبر برای افکار عمومی جهانی چندان شعوری قایل نیستند. به عبارتی می‌گویند جنگل است، زور داریم و هر کاری بخواهیم می‌کنیم.

این تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل در پاسخ به این سئوال چه کسی قضیه خان شیخون را اطلاع داده است گفت: گروهی به نام کلاه سفیدها ویدئویی منتشر می‌کنند، اینها کسانی هستند که بر اساس اسناد رو شده و ویدئوهایی که خودشان به اشتباه در سایتشان گذاشته و بعد برداشته‌اند دستشان رو شده است. مثلاً گفته می‌شود حمله هوایی ارتش سوریه انجام شده و به جایی زده است و تعدادی از افراد غیر نظامی کشته شده‌اند. گروه کلاه سفیدها ویدئوی مستند این قضیه را بیرون می‌دهد. در همان ویدئو که به اشتباه راش (خام) اش را گذاشتند می‌بینید قربانی غیر نظامی که افتاده و کشته شده است بلند می‌شود و روی پا راه می‌رود!

خوش‌چشم با اشاره به تحویل سندی به شورای امنیت توسط بشار جعفری مبنی بر در دست داشتن حجم عظیمی از مواد شیمیایی گاز سارین و فسفر سفید توسط تروریست‌ها در ادلب و شمال حلب تأکید کرد: در این زمینه هیچ­کس، هیچ عکس‌العملی نشان نداد.

وی سناریوی دیگر اینها را هم مبنی بر اینکه گفته می‌شود شاید حمله هوایی توسط ارتش سوریه نسبت به این مخزن و انبار مهمات انجام شده است را بی‌اساس دانست و خاطر نشان کرد: چون گاز سارین در تماس مستقیم با آتش و حجم گسترده انفجار می‌سوزد و نابود می‌شود. در حقیقت کلاهک سلاح شیمیایی حجم آتش و انفجار ندارد، بلکه در کلاهک ایجاد فشار و ترک و آن را متلاشی می‌کند و بعد این گاز منتشر می‌شود.

این تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل در بخش دیگری از این گفت‌وگو در باره نحوه اطلاع‌رسانی حمله به سوریه توسط آمریکا به چین و روسیه با اشاره به درهم تنیدگی اقتصاد چین و آمریکا گفت: ترامپ به‌عنوان یک آدم جدی در امر تجارت به آنجا می‌رود و در همان‌جا در کمال بی‌احترامی و توهین به رئیس‌جمهور چین خبر می‌دهد که ما داریم موشک‌ها را می‌فرستیم که نتواند زودتر حرکتی کند.

وی در همین راستا نحوه اطلاع‌رسانی به روسیه را هم توهین‌آمیز دانست و دلیل این کار را خلاص شدن ترامپ از دست مخالفان خود در آمریکا بیان کرد و ادامه داد: می‌دانید که اوضاع او از چندماه قبل و مخصوصاً شب انتخابات بسیار خراب شده بود. اوباما گفته بود آقای پوتین شخصاً دستور داده هک کنند و هک کردند و در انتخابات ما دست بردند، چون امید نداشتند ترامپ انتخاب شود، این حرف‌ها را می‌زدند که اختلال ایجاد کنند تا او رئیس‌جمهور نشود. وقتی انتخاب شد از مایک فیلین گرفته تا بسیاری افراد دیگر گفتند اینها با سفیر روسیه در واشنگتن رابطه داشتند.

خوش‌چشم در ادامه به افول قدرت نظامی آمریکا اشاره کرد و همین باره اظهار داشت: الان ادعا می‌کنند بهترین موشک‌های کروز را دارند. ۵۹ موشک بوده است. اول هم می‌گفتند ۷۰ تا بود. معلوم نیست برای ۱۱ موشک اولیه چه اتفاقی افتاده است. ۳۶ موشک اصلاً نمی‌رسد، ۲۳ موشکی هم که به هدف می‌خورد یک‌سری از آشیانه‌ها سالم می‌مانند و باند اصلی آن دست نخورده باقی می‌ماند و دو ساعت بعد از اینکه اینها کوبیدند، دو فروند هواپیمای جنگنده سوریه از همان باند به طرف ادلب و چند جای دیگر بلند شد و بمباران انجام داد. اهداف متنوعی بر روی زمین دارند، اما اینکه با MI۶ هماهنگی شده، علناً اعلام می‌کنند این هماهنگی صورت گرفته و با بعضی کشورهای عضو ناتو هماهنگ شده است.

وی ضمن اشاره به انتقادهای ترامپ به کلینتون در انتخابات آمریکا مبنی بر انفعال کشورش در قضیه داعش گفت: ترامپ در سیاست خارجی امریکا حضور نداشته و از اهداف پشت پرده و سناریوها آگاه نبوده و الان همان سناریویی که دوره اوباما می‌خواست انجام شود، ادامه همان در دوران ترامپ هم می‌شود. پس آنهایی که فکر می‌کنند آقای اوباما صلح‌طلب است یا ترامپ جنگ‌طلب یا بالعکس، چنین چیزی نیست و نمی‌تواند باشد.

این تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل با اشاره به وقایع بعد از سال ۲۰۱۳ که داستان غوطه شرقی پیش آمد و ناوهای امریکایی به سمت سوریه برای راه انداختن جنگ حرکت کردند گفت: روس‌ها به‌همراهی سوریه یک طرحی را برای خلع سلاح شیمیایی گذاشتند. امریکایی‌ها در ابتدا قبول نکردند، اسرائیل و امریکا برای اعمال قدرت آماده‌باش بودند، با اینکه می‌دانستند نمی‌توانستند نیروی زمینی پیاده کنند.

وی در همین باره با اشاره به نقل قولی از سعدالله زارعی در گفت‌وگو با وب‌سایت الوقت ضمن تأکید بر این نکته که این موضوع را هیچ مقام نظامی از سپاه و ارتش تأیید نکرده است گفت: نیروهای موشکی ما در خلیج فارس به شکلی که امریکایی‌ها بتوانند با ماهواره‌های خود رصد کنند، موشک‌ها را به سمت تل‌آویو چرخاندند و حزب‌الله لبنان هم در همین حد این کار را کرد.

خوش‌چشم ادامه داد: امریکایی‌ها جا زدند و موضوع به این سمت رفت که با خفت صحنه را ترک کنند. خیلی هم از آنها انتقاد شد. طرح روسیه را قبول کردند. همان‌موقع در آستانه جنگ دو موشک شلیک شد که امریکایی‌ها سعی کردند جا بیندازند که تمرین بوده است، اول هم گفتند روس‌ها این را زدند، یعنی امریکایی‌ها شلیک کردند و بعد روس‌ها موشک را زدند، اما خود رسانه‌های غربی و روسی اعلام کردند، بعد از اینکه اوباما به اسرائیل اعلام می‌کند که من این طرح را به‌خاطر تهدید ایران پذیرفتم، دیگر به دنبال اینها نخواهیم رفت، ولی اینها را خلع سلاح شیمیایی می‌کنیم.

وی در همین زمینه گفت: اسرائیلی‌ها به‌خاطر اینکه جنگ راه بیندازند موشک شلیک می‌کردند، اما امریکایی‌ها از ترس‌شان موشک اسرائیل را می‌اندازند! این اعتراف را رسانه‌های جریان فرعی غرب انجام می‌دهند.

خوش‌چشم با بیان این مطلب که آقای ترامپ و سناریونویسان قرمز امریکا به این هم به عنوان اهداف ثانویه فکر کردند که برای تهدید می‌روند و تا حدی این تهدید را عملی می‌کنند بیان داشت: امریکایی‌ها بر این مبنا برای انتخابات ایران برنامه‌ریزی می‌کنند که احتمالاً نیروهای ایران پالس مشابه می‌اندازند و آنها با ماهواره رصد می‌کنند و بعد از طریق رسانه‌های غربی در بوق و کرنا می‌کنند که اینها می‌خواهند جنگ راه بیندازند و این‌گونه در انتخابات ایران تأثیرگذار خواهند شد.

وی در همین زمینه افزود: این برنامه تا جایی پیش می‌رود که به مردم ایران بقبولانند شما در آستانه جنگ هستید و کسی را بیاورید که عاقل باشد و دنبال جنگ نباشد.

این تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل ضمن جالب توصیف کردن رفتار لیبرال‌های غرب‌گرای ایران در موضوع حمله امریکا به سوریه گفت: امریکا نصف شب حمله می‌کند و ساعت ۹ صبح در تلگرام شروع به راه انداختن دوگانه جنگ و صلح می‌کنند که ما نیازمند آدم عاقل هستیم!

وی ادامه داد: حالا همین‌ها آدم‌هایی هستند که می‌گویند سوریه به ما چه ربطی دارد. امریکایی­ها وقتی طرح می­نویسند و استراتژی تعیین می‌کند و به دنبال اهداف کوتاه، میان و بلند مدت و چندگانه هستند، قطعاً یکی از اهداف آنها از این سناریو برای تأثیرگذاری بر انتخابات ایران است.

خوش‌چشم ضمن یادآوری این نکته که فراموش نکنیم چند روز پیش کنگره امریکا می‌خواست تحریم‌های موشکی بسیار بیشتری علیه ایران اعمال کند و خودشان رسماً اعلام کردند به خاطر انتخابات ایران فعلاً دست نگه می‌داریم و بلافاصله بعد از انتخابات این را اعمال خواهیم کرد اظهار داشت: بعضی در ایران خوش‌خیال بودند و می‌گفتند شاید امریکا در انتخابات ایران میزانی شل بیاید و برای اتفاقاتی که در پیامد این انتخابات در آینده رخ خواهد داد مقداری سرمایه آزاد کند. یک پاپاسی هم خرج نکردند و می‌خواهند با ارائه یک نمایش تمام قد، روی این انتخابات تأثیرگذاری کنند.

وی با تأکید بر این نکته که قطعاً مردم ایران باشعورتر از این حرفها هستند که بخواهند تحت تأثیر قرار بگیرند گفت: مردم ایران جنگ را از سر گذراندند و می‌فهمند مملکت در شرایط بحران و جنگ نبوده و نیست، این را بنده به ضرس قاطع عرض می‌کنم. در برنامه ثریا این حرف‌ها گفته شده است. سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ همین حرف‌ها زده می‌شد.

خوش‌چشم در پایان خاطرنشان کرد: اینها قطعاً در مخیله‌شان دنبال این هستند که از طریقی که هیچ هزینه‌ای نکنند تأثیرگذاری کنند. شما نگاه کنید بلافاصله بعد از این قضیه بی‌بی‌سی فارسی و تمام رسانه‌های اپوزیسیون بیرون کشور با همدیگر هجمه می‌آورند و دوگانه جنگ و صلح را شروع می‌کنند.