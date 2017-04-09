به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مهدی هاشمی ظهر یکشنبه در حاشیه همایش پروژه مشعل سبز این پالایشگاه در پارس جنوبی اظهار داشت: گام سبز متخصصان پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی در مسیر دستیابی به مشعل سبز که جزیی از اهداف استراتژیک شرکت ملی گاز ایران است به ثمر نشسته است و به‌زودی شاهد خاموشی کامل یکی از فلرهای این شرکت خواهیم بود.

وی افزود: امروز نیز طی نشستی فنی در همین راستا همایش هم اندیشی اقدامات عملیاتی انجام شده در راستای حذف فلرینگ این پالایشگاه برگزار شد و در این نشست اقدامات انجام شده و تجارب عملیاتی بدست آمده ؛به اطلاع بخشی از ذینفعان رسانده شد.

مدیر پالایشگاه اول مجتمع گازی پارس جنوبی اظهار داشت: این همایش با هدف بررسی و تشریح اقدامات عملیاتی انجام شده و تبادل تجربیات در این خصوص، بسیار ضروری بود و انشالله به‌زودی خبرهای خوب زیست محیطی در این راستا اطلاع رسانی خواهد شد.

وی تاکید کرد: پالایشگاه اول پارس جنوبی در حوزه صنعت سبز در میان دیگر پالایشگاه‌ها پیشرو است و کاهش فلرینگ و مشعل سوزی در منطقه عسلویه نه تنها یک برنامه استراتژیک برای ما بلکه از آرزوهای مردم منطقه، سازمان‌های مردم نهاد و مسئولین زیست محیطی استان بوده است.

بسیاری از مسئولین HSE و محیط زیست پالایشگاه‌های گاز کشور، شرکت ملی گاز ایران, شرکت ملی نفت ایران و HSE ارشد منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی و مدیریت امور هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران در این همایش که در محل پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد حضور داشتند.