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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۲۹

مدیر پالایشگاه اول پارس جنوبی خبر داد؛

خاموشی اولین فلر صنعت گاز کشور در پارس جنوبی رونمایی می‌شود

خاموشی اولین فلر صنعت گاز کشور در پارس جنوبی رونمایی می‌شود

بوشهر - مدیر پالایشگاه اول مجتمع گازی پارس جنوبی گفت: به زودی از خاموشی اولین فلر صنعت گاز کشور در پارس جنوبی رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مهدی هاشمی ظهر یکشنبه  در حاشیه همایش پروژه مشعل سبز این پالایشگاه در پارس جنوبی اظهار داشت: گام سبز متخصصان پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی در مسیر دستیابی به مشعل سبز که جزیی از اهداف استراتژیک شرکت ملی گاز ایران است به ثمر نشسته است و به‌زودی شاهد خاموشی کامل یکی از فلرهای این شرکت خواهیم بود.

وی افزود: امروز نیز طی نشستی فنی در همین راستا همایش هم اندیشی اقدامات عملیاتی انجام شده در راستای حذف فلرینگ این پالایشگاه  برگزار شد و در این نشست اقدامات انجام شده و تجارب عملیاتی بدست آمده ؛به اطلاع بخشی از ذینفعان رسانده شد.

مدیر پالایشگاه اول مجتمع گازی پارس جنوبی اظهار داشت: این همایش با هدف بررسی و تشریح اقدامات عملیاتی انجام شده و تبادل تجربیات در این خصوص، بسیار ضروری بود و انشالله به‌زودی خبرهای خوب زیست محیطی در این راستا اطلاع رسانی خواهد شد.

وی تاکید کرد: پالایشگاه اول پارس جنوبی در حوزه صنعت سبز در میان دیگر پالایشگاه‌ها پیشرو است و کاهش فلرینگ و مشعل سوزی در منطقه عسلویه نه تنها یک برنامه استراتژیک برای ما بلکه از آرزوهای مردم منطقه، سازمان‌های مردم نهاد و مسئولین زیست محیطی استان بوده است.

بسیاری از مسئولین HSE و محیط زیست پالایشگاه‌های گاز کشور، شرکت ملی گاز ایران, شرکت ملی نفت ایران و HSE ارشد منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی و مدیریت امور هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران در این همایش که در محل پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد حضور داشتند.

کد مطلب 3948669

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