«نقش فرهنگ سیاسی شیعه در نهضتهای معاصر ایران» منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مهدی ابوطالبی، دبیر گروه تاریخ اندیشه معاصر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) خبر از انتشار کتابهای نقش فرهنگ سیاسی شیعه در نهضت های معاصر ایران و کتاب درسی ولایت فقیه داد.

وی تشریح کرد: پس از کتاب «عالمان شیعه و صیانت از سرمایه های ملی» که اخیرا منتشر شده و به نقش مهم علمای شیعه در حفاظت از سرمایه های کشور درآن پرداخته شده است؛ این دو کتاب «نقش فرهنگ سیاسی شیعه در نهضت های معاصر ایران» و «کتاب درسی ولایت فقیه» نیز، هم اکنون در مراحل نهایی چاپ قرار دارند و به زودی روانه بازار نشر می شوند.

ابوطالبی همچنین از آخرین مقاله اش که در حال تدوین نهایی است خبر داد و تصریح کرد: مقاله «ظرفیت شناسی جریانهای فکری سیاسی معاصر برای تمدن سازی نوین اسلامی» به زودی در مجموعه مقالات هفته علمی تمدن نوین اسلامی منتشر می شود.