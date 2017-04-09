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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۱۶

حجت الاسلام ابوطالبی خبر داد؛

«نقش فرهنگ سیاسی شیعه در نهضتهای معاصر ایران» منتشر می شود

«نقش فرهنگ سیاسی شیعه در نهضتهای معاصر ایران» منتشر می شود

کتابهای «نقش فرهنگ سیاسی شیعه در نهضتهای معاصر ایران» و «کتاب درسی ولایت فقیه» در مراحل نهایی چاپ قرار دارند و به زودی روانه بازار فروش می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مهدی ابوطالبی، دبیر گروه تاریخ اندیشه معاصر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) خبر از انتشار کتابهای نقش فرهنگ سیاسی شیعه در نهضت های معاصر ایران و کتاب درسی ولایت فقیه داد.

وی تشریح کرد: پس از کتاب «عالمان شیعه و صیانت از سرمایه های ملی» که اخیرا منتشر شده و به نقش مهم علمای شیعه در حفاظت از سرمایه های کشور درآن پرداخته شده است؛ این دو کتاب «نقش فرهنگ سیاسی شیعه در نهضت های معاصر ایران» و «کتاب درسی ولایت فقیه» نیز، هم اکنون در مراحل نهایی چاپ قرار دارند و به زودی روانه بازار نشر می شوند.

ابوطالبی همچنین از آخرین مقاله اش که در حال تدوین نهایی است خبر داد و تصریح کرد: مقاله «ظرفیت شناسی جریانهای فکری سیاسی معاصر برای تمدن سازی نوین اسلامی» به زودی در مجموعه مقالات هفته علمی تمدن نوین اسلامی منتشر می شود.

کد مطلب 3948738
سارا فرجی

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