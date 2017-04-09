نخستین مسجد یونان ماه آینده افتتاح خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر،مدیر پروژه ساخت نخستین مسجد یونان از اتمام کار ساخت ساختمان این مسجد تا ماه آینده میلادی خبر داد.

مسجد مذکور که در حقیقت بزرگترین دستاورد مسلمانان جامعه یونان به حساب می آید در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع و در دو طبقه طراحی و ساخته شده است.

این مسجد بدون مناره ظرفیت پذیرایی از ۳۵۰ نمازگزار را خواهد داشته و زمین آن پیشتر متعلق به یک پایگاه نظامی دریایی واقع در منطقه وتانیکوس شهر آتن بوده است.

هزینه ساخت این مسجد ۸۸۷ هزار یورو برآورد شده که توسط مسلمانان یونان جمع آورده و پرداخت شده است.

گفتنی است مسلمانان یونان سالها برای داشتم مسجدی در یونان تلاش کرده و به مبارزه مدنی پرداختند. وجود آخرین مسجد در یونان به زمان امپراطوری عثمانی بازگشته و پس از آن دیگر اجازه ساخت مسجد در این کشور داده نشده است.

یونان از آخرین کشورهای اروپایی بدون مسجد به حساب می آمد.