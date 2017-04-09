نظرات نمایندگان درخصوص اشتغالزایی باید مبنا قرار گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از حضور در نشست مشترک با اعضای فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی درجمع خبرنگاران اظهار داشت: بخشی از کارها در خصوص اشتغال از طریق «فراکسیون اشتغال و تولید» سامان مییابد و با توجه به اینکه نمایندگان از کمیسیونهای مختلف در فراکسیون اشتغال عضو هستند؛ جمعبندیهایی در خصوص اشتغال صورت خواهد گرفت.
وی افزود: ابعاد گوناگونی در بحث اشتغالزایی وجود دارد که میتواند بسیار کارآمد باشد؛ بنابراین توجه به نظرات نمایندگان که برگرفته از نظر مقام معظم رهبری است درخصوص اشتغالزایی باید مبنا قرار گرفته شود.
رئیس مجلس تصریح کرد: برنامههای کوتاه مدت، میانمدت و بلندمدت برای اشتغالزایی باید در نظر گرفته شود و با هماهنگی مجلس، دولت و مرکز پژوهشهای مجلس، کارها پیگیری خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم توجه به کارآفرینی ادامه داد: اگر نیازی به قانون جدید برای اشتغالزایی بیشتر باشد، این کار انجام خواهد شد؛ ولی در این رابطه اصراری نیست؛ زیرا ممکن است با انجام برخی هماهنگیها در حوزه اشتغال کارها سامان یابد.
لاریجانی با اشاره به فعالیت کمیسیونهای تخصصی مجلس برای اشتغالزایی در سال 96 افزود: توجه به موضوع اشتغالزایی توسط فراکسیون اشتغال و تولید مجلس جدا از پیگیریهای کمیسیونهای تخصصی مجلس است و کار برای اشتغالزایی بیشتر از طریق فراکسیون و مرکز پژوهشهای مجلس نیز با هماهنگی دولت پیگیری میشود.
براین اساس غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس نیز در خصوص این جلسه گفت: در اولین جلسه «فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی» با حضور لاریجانی برگزار شد و بر اساس سیاستهای این فراکسیون مقرر شده یک برنامه یکساله در جهت تقویت اشتغالزایی در کشور برای اولویتبندی کارها وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: پیشنهادات نمایندگان در خصوص اشتغالزایی از طریق فراکسیون اشتغال و تولید پیگیری خواهد شد و در این رابطه با هماهنگی دولت و مرکز پژوهشهای مجلس کمیتههای تخصصی برای برنامهریزی ایجاد اشتغالهای خرد و کمیتهای برای کارآفرینی تشکیل خواهد شد.
وی افزود: در خصوص اصلاح لایحه برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستاییان نیز کمیتهای در مجلس تشکیل خواهد شد.
رئیس فراکسیون اشتغال و تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت: بحث مشخص شدن وزارتخانه متولی در رابطه لایحه برداشت یک و نیم میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستاییان و همچنین مشخص شدن متولی بانک در این رابطه گزارش کمیتههای مذکور به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
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