به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله نوروزی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از درمانگاه تامین اجتماعی جم با تاکید بر نگاه ویژه دولت تدبیر و امید به حوزه سلامت اظهار داشت: اقدامات بسیار خوبی در دولت تدبیر و امید در حوزه بهداشت و درمان شهرستان انجام شده که تاثیر زیادی در رضایت‌مندی مردم داشته است.

وی افزود: طی چهار سال اخیر پروژه‌های بسیار مهمی در حوزه سلامت شهر و روستا در شهرستان اجرایی شد و پروژه‌های مهمی نیز در دست اجرا است که سطح خدمات سلامت را به نحو چشمگیری افزایش می‌دهد.

نوروزی با اشاره به ۱۵ هزار بیمه شده اصلی تامین اجتماعی در جم گفت: هم اکنون ۴۶ هزار نفر بیمه شده اصلی و تبعی تحت پوشش تامین اجتماعی در جم وجود دارد و لازم است در بحث درمان این جمعیت بزرگ توجه ویژه‌ای انجام شود.

تایید نقشه فاز اول پروژه درمانگاه

وی از سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جم به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ شهرستان یاد کرد و افزود: با حضور دکتر ربیعی یکی از مطالبات جدی مردم در بحث احداث درمانگاه تامین اجتماعی جم در مسیر تحقق قرار گرفت و هم اکنون مراحل مقدماتی کار برای آغاز عملیات اجرایی در حال انجام است.

نماینده عالی دولت در شهرستان جم از تایید نقشه فاز اول پروژه احداث درمانگاه تامین اجتماعی جم خبر داد و گفت: در حال پیگیری برای تسریع در آغاز عملیات اجرایی این پروژه هستیم.

نوروزی با بیان اینکه لازم است سطح خدمات درمانگاه تامین اجتماعی جم ارتقا یابد افزود: هم‌اکنون درمانگاه تامین اجتماعی در سه حوزه عمومی، دندانپزشکی و مامایی به مردم خدمات ارائه می‌کند که انتظار داریم تخصص‌های بیشتری به درمانگاه اضافه شود.

ارتقای سطح خدمات درمانی

رئیس درمانگاه تامین اجتماعی جم نیز با تاکید بر لزوم ارتقای سطح خدمات درمانی به مردم اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود درمانگاه، تلاش کرده‌ایم خدمات مطلوبی به مردم ارائه کنیم هر چند معتقدیم با شرایط مطلوب فاصله داریم.

نگار عابدی افزود: یکی از الزامات توسعه خدمات درمانی، تامین فضای مناسب برای استقرار بخش‌های مختلف در درمانگاه است و امیدواریم این امر هر چه سریع‌تر محقق شود.

وی از ارتقای خدمات درمانی در درمانگاه تامین اجتماعی جم خبر داد و گفت: در حال تلاش هستیم تا اردیبهشت ماه، تخصص اطفال را به درمانگاه اضافه کنیم و امیدواریم بتوانیم در ادامه از تخصص‌های بیشتری برای خدمات رسانی بهتر به مردم استفاده کنیم.