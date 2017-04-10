نشست ویژه کمیسیون امنیت ملی درباره حوادث منطقه امروز تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی پس از تذکر چند نفر از نمایندگان از جمله حشمت الله فلاحت پیشه، علیرضا رحیمی و شهروز برزگر درباره حساسیت تحولات منطقه با توجه به حمله موشکی اخیر آمریکا به خاک سوریه و ضرورت اعلام موضع و پیگیری مجلس شورای اسلامی در این شرایط، سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در صحن بهارستان اظهار داشت: آمریکا در یک اقدام تجاوزگرایانه خاک یک کشور مسلمان را هدف قرار داده و برخلاف ادعاهای واهی خود چتر حمایتی خود را برای تروریست ها در سوریه پهن کرده است.

وی ادامه داد: این روحیه تجاوزگری آمریکایی ها در تاریخ سیاسی جهان مشخص است که با همین روحیه به عراق، افغانستان و سوریه به بهانه های واهی حمله کرد اما هیچ کس آنها را نه در سازمان ملل و شورای امنیت محاکمه نکرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: اگرچه ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی بارها بینی آمریکایی ها را به خاک کشیده اند و خشم آنها نیز به همین خاطر است اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز همراه با ملت اعلام می کنند که در برابر این تجاوزگری های آمریکا خواهند ایستاد.

نقوی حسینی با تاکید بر اتخاذ مواضع قاطع از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی عصر امروز جلسه ویژه ای تشکیل خواهد داد تا مسائل مدنظر رئیس و نمایندگان مجلس را در رابطه با حوادث منطقه بررسی و پیگیری کند.

لاریجانی: مجلس و کمیسیون امنیت ملی با دقت مسائل منطقه را پیگیری خواهند کرد

پس از تذکرات نمایندگان و اعلام جلسه ویژه امروز کمیسیون امنیت ملی از سوی نقوی حسینی، علی لاریجانی رئیس مجلس نیز اظهار داشت: این تذکرات نشان می دهد که مجلس شورای اسلامی نسبت به تحولات منطقه حساس است.

وی افزود: بعد از اینکه مسائل حلب و موصل به جایی رسید که تروریست ها مجبور به خروج از این مناطق شده اند حالا آمریکایی ها به دنبال راه های دیگر برای احیای جریان تروریسم در منطقه هستند و این بدترین و سفاکانه ترین روشی است که انتخاب کرده اند.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: تازه بعد از ۵ سال غلیان و ناامنی در منطقه فضا به سمت آرامش می رفت که آنها با این بهانه دست به این اقدام زدند؛ این کاملا تصنعی است و معلوم است که این سلاح های شیمیایی از کدام مرزها وارد سوریه شده و مشخص است که آمریکایی ها دنبال دغل کاری هستند.

لاریجانی تاکید کرد: آمریکایی ها باید بدانند کار به اینجا ختم نمی شود و با تقویت تروریست ها خودشان گرفتار خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: مجلس به ویژه کمیسیون امنیت ملی با دقت مسائل را پیگیری خواهند کرد.