اولین اهدای عضو سال ۹۶ در استان بوشهر؛ ۳ نفر جان دوباره گرفتند

علیرضا باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از شناسایی اولین مورد مرگ مغزی در سال ۱۳۹۶ در بیمارستان شهید گنجی برازجان، اقدامات لازم برای پیوند اعضاء انجام شد.

وی اضافه کرد: بعد از رضایت خانواده بزرگوار مرحوم حمید نظری و انجام مراحل قانونی، برداشت عضو در اتاق عمل بیمارستان شهید گنجی انجام شد و اعضای برداشت شده برای پیوند به شیراز فرستاده شد.

مسئول مرکز فراهم آوری اعضاء پیوندی (OPU) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: پس از تائید مرگ مغزی با اقدام خیرخواهانه خانواده این جوان، نسبت به برداشت دو کلیه و کبد اقدام شد.

وی افزود: کبد برداشت شده به خانمی ۴۶ ساله از همدان، یک کلیه به خانمی ۴۴ ساله قادر آباد فارس و یک کلیه به آقایی ۲۵ ساله از اهواز اهدا شد.

باقری به اهمیت بالای پیوند اعضاء اشاره کرد و ادامه داد: با نهادینه‌شدن فرهنگ اهدای اعضاء در استان بوشهر امیدواریم شاهد افزایش مشارکت خانواده‌های دارای بیمار مرگ مغزی در این کار خیر باشیم.