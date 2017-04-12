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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۵۶

مسئول واحد فراهم آوری اعضا خبر داد؛

اولین اهدای عضو سال ۹۶ در استان بوشهر؛ ۳ نفر جان دوباره گرفتند

اولین اهدای عضو سال ۹۶ در استان بوشهر؛ ۳ نفر جان دوباره گرفتند

بوشهر - مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی (OPU) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به انجام اولین اهدای عضو سال ۹۶ در استان بوشهر، گفت: اعضای بدن این جوان به ۳ نفر حیات دوباره بخشید.

علیرضا باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از شناسایی اولین مورد مرگ مغزی در سال ۱۳۹۶ در بیمارستان شهید گنجی برازجان، اقدامات لازم برای پیوند اعضاء انجام شد.

وی اضافه کرد: بعد از رضایت خانواده بزرگوار مرحوم حمید نظری و انجام مراحل قانونی، برداشت عضو در اتاق عمل بیمارستان شهید گنجی انجام شد و اعضای برداشت شده برای پیوند به شیراز فرستاده شد.

مسئول مرکز فراهم آوری اعضاء پیوندی (OPU) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: پس از تائید مرگ مغزی با اقدام خیرخواهانه خانواده این جوان، نسبت به برداشت دو کلیه و کبد اقدام شد.

وی افزود: کبد برداشت شده به خانمی ۴۶ ساله از همدان، یک کلیه به خانمی ۴۴ ساله قادر آباد فارس و یک کلیه به آقایی ۲۵ ساله از اهواز اهدا شد.

باقری به اهمیت بالای پیوند اعضاء اشاره کرد و ادامه داد: با نهادینه‌شدن فرهنگ اهدای اعضاء در استان بوشهر امیدواریم شاهد افزایش مشارکت خانواده‌های دارای بیمار مرگ مغزی در این کار خیر باشیم.

کد مطلب 3950838

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