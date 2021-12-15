دختر ۱۷ ساله دشتستانی ناجی جان بیماران نیازمند به اهدای عضو شد

علیرضا باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با رضایت و ایثار خانواده نوع‌دست آن مرحومه باعث شد سحرگاه امروز در بیمارستان شهید گنجی برازجان اعضای بیمار برای نجات جان بیماران نیازمند به عضو به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز برای پیوند فرستاده شود.

رئیس مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: نازنین راهپیما که به دلیل تصادف دچار ضربه مغزی شده بود بعد از پنج روز بستری در بیمارستان شهید گنجی برازجان علیرغم تلاش پزشکان و پرستاران متأسفانه دچار مرگ مغزی شد.

وی از هشتاد و هفتمین اهدای عضو در این استان خبر داد و گفت: این اقدام هفتمین اهدا عضو در سال جاری در استان بوشهر است.