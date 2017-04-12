استفاده از هلی کوپتر و پهپاد برای حفاظت از شبکه برق در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان، وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درواکنش به این سوال خبرنگاران که نظر شما درباره ثبت نام احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری چیست؟ اظهار داشت: من فقط در مورد آب و برق صحبت می کنم.

وی در ادامه درباره وضعیت برق در استان خوزستان تأکید کرد: ما تمام اقدامات لازم برای محفوظ نگه داشتن شبکه برق انجام دادیم.

چیت چیان با اشاره به ایجاد یک پنل بین‌المللی برای رفع مشکل برق خوزستان افزود: ما در این پنل از کشورهای دیگر برای بررسی کارشناسی موضوع دعوت کردیم که به ایران آمدند، به همراه صنعتگران این موضوع را بررسی کردند و در نهایت گفتند که تمام اقدامات وزارت نیرو مورد تأیید است. این گروه بین‌المللی در عین حال یک راهکار جدید نیز نشان داد که آن نیز استفاده از هلی کوپتر و پهپاد برای کنترل شرایط بود که ما نیز امکانات استفاده از این ابزار را در اختیار داریم.