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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۰۴

چیت چیان در جمع خبرنگاران خبر داد؛

استفاده از هلی کوپتر و پهپاد برای حفاظت از شبکه برق در خوزستان

استفاده از هلی کوپتر و پهپاد برای حفاظت از شبکه برق در خوزستان

وزیر نیرو با اشاره به راهکار جدید برای حفاظت از شبکه برق خوزستان گفت: پنل بین‌المللی که برای این موضوع تشکیل دادیم، استفاده از هلی کوپتر و پهپاد را برای کنترل شرایط به ما پیشنهاد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان، وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درواکنش به این سوال خبرنگاران که نظر شما درباره ثبت نام احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری چیست؟ اظهار داشت: من فقط در مورد آب و برق صحبت می کنم.

وی در ادامه درباره وضعیت برق در استان خوزستان تأکید کرد: ما تمام اقدامات لازم برای محفوظ نگه داشتن شبکه برق انجام دادیم.

چیت چیان با اشاره به ایجاد یک پنل بین‌المللی برای رفع مشکل برق خوزستان افزود: ما در این پنل از کشورهای دیگر برای بررسی کارشناسی موضوع دعوت کردیم که به ایران آمدند، به همراه صنعتگران این موضوع را بررسی کردند و در نهایت گفتند که تمام اقدامات وزارت نیرو مورد تأیید است. این گروه بین‌المللی در عین حال یک راهکار جدید نیز نشان داد که آن نیز استفاده از هلی کوپتر و پهپاد برای کنترل شرایط بود که ما نیز امکانات استفاده از این ابزار را در اختیار داریم.

کد مطلب 3950940

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