شرایط برگزاری انتخاباتی باشکوه در شهرستان جم فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله نوروزی ظهر چهارشنبه در نشست انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اظهار داشت: هدف غایی انتخابات، برگزاری انتخاباتی سالم، قانونی و با حضور حداکثری مردم است.

وی اضافه کرد: انتخابات نماد مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران است و از بدو انقلاب تاکنون مردم با حضور در پای صندوق‌های رای، حاکمیت بر سرنوشت خود را به جهانیان اعلام کرده‌اند.

نوروزی اظهار داشت: دشمنان همواره در صدد ضربه زدن به کیان جمهوری اسلامی هستند و حضور با شکوه مردم در هر انتخابات، یاس و ناامیدی دشمنان را به همراه دارد.

وی با اشاره به برگزاری مطلوب دو انتخابات مهم در شهرستان جم در سال ۹۴، خاطرنشان کرد: قطعا با همراهی هیئت‌های نظارت و اجرایی و همه دست اندرکاران، در اردیبهشت ماه جاری نیز انتخاباتی با شکوه و پرشور با تاکید بر صیانت از آرای مردم در جم برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان جم اصل بی طرفی، قانون مداری و سلامت را سرلوحه کار مجریان انتخابات دانست و تاکید کرد: همه باید تلاش کنیم اعتماد مردم به دست اندرکاران در بالاترین سطح محقق شود و مثل همیشه شاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات باشیم.

نوروزی تصریح کرد: هیئت‌های اجرایی انتخابات کار مهم و حساسی را بر عهده دارند و همه باید با همدلی و همراهی، انتخاباتی باشکوه را رقم بزنند.