سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت و پس از ارائه گزارش مرکز آمار از گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ تصریح کرد: نتایج سرشماری به مدیران قدرت پیش بینی و تحلیل روندها و برنامه ریزی برای آینده می دهد.

در این سرشماری، بیش از ۴۸.۴ درصد به صورت اینترنتی مشارکت داشته‌اند که این امر ثبت یک رکورد مهم و موجب صرفه جویی به میزان ۱۲۰ میلیارد تومان و کاهش ۵۰ درصدی عوامل اجرایی در نیروی انسانی و توسعه فرهنگ آماری در کشور شده است.

براساس سرشماری صورت گرفته، جمعیت کل کشور معادل ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر است که ۵۱ درصد آن را مردان و ۴۹ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند.

تعداد کل خانوار کشور معادل ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۳۵ نفر است که از این میزان، ۳.۳ بُعد خانوار کل کشور، ۳.۳ بُعد خانوار مناطق شهری و ۳.۴ بُعد خانوار مناطق روستایی را تشکیل می دهد.

همچنین متوسط رشد سالانه جمعیت کل کشور بین سال های ۱۳۹۵-۱۳۹۰ معادل ۱.۲۴ درصد (۹۵۵۳۲۰ نفر در هر سال) برآورد شده است که استان های خراسان جنوبی و بوشهر با بیشترین میزان رشد جمعیت و استان های همدان و خراسان شمالی پایین ترین میزان رشد جمعیت را به خود اختصاص داده اند.

میزان با سوادی کشور در جمعیت بالای ۶ سال به ۹۰.۹ درصد و در جمعیت ۴۹-۱۰ سال به ۹۴.۷ درصد رسیده است که بیشترین میزان رشد آن مربوط به سال های ۹۰ تا ۹۵ گزارش شده است.

براساس این نتایج، تعداد واحدهای خالی مسکونی با افزایش ۹۰۰ هزار واحد از یک میلیون و ۶۶۰ هزار در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار در سال ۹۵ افزایش یافته است.

استان تهران نیز با ۴۸۹ هزار و ۹۸۶ واحد مسکونی و استان ایلام با ۱۳ هزار و ۲۹۹ واحد مسکونی به ترتیب بیشترین و کمترین واحدهای مسکونی خالی را در خود جای داده اند.

استان تهران بیشترین جمعیت کشور را با ۱۶.۶ درصد از کل جمعیت کشور و استان ایلام کمترین میزان جمعیت را با ۰.۷۳ درصد درخود جای داده اند.

همچنین از نظر توزیع نسبی خانوارها در واحدهای مسکونی معمولی در سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۶۰.۶ درصد ایرانیان در واحدهای مسکونی ملکی بوده و ۳۰.۸ درصد نیز در واحدهای مسکونی به صورت رهن و استیجاری سکونت دارند. از این تعداد، ۳۹.۳ درصد در آپارتمان ها و ۶۰.۷ درصد نیز در واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی زندگی می کنند.

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