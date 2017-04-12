به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی استان بوشهر، حجت‌الاسلام سیدعلی پناه محمودی نیا گفت: در این ماه خداوند اولیا و محبانش را می بخشد و توبه و توسل آن‌ها را می پذیرد و از دشمنان شان می رهاند.

معاون فرهنگی پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: جامعه امروز ما نیاز به آرامش، طمانینه، سکینه و وقار دارند که با ذکر خدا قلب ها اطمینان پیدا می‌کنند و استفاده از این فرصت برای یاد خدا و ذکر خدا و استمرار آن و دائم استغفار نمودن و طلب بخشش از خداوند برای خود و هم مردم شایسته است.

وی افزود: البته خداوند اسباب این هدایت را به‌ویژه برای نسل جوان اسباب آن به ذکر دعا و توسل اهمیت دادن به تفکر در دعاهای ماه رجب به یاد نعمت ها و معارف بلند الهی افتادن فراهم کرده است.

حجت‌الاسلام محمودی نیا ادامه داد: رجب ماه خدا و ماه شعبان ماه پیامبر (ص) است و این ماه های رحمت در واقع مقدمه اند برای ماه مبارک رمضان که ماه هدایت مردم و اوج کمال بندگان خداست و روشن است که اگر کسی با آمادگی و توجه قلبی ماه رجب را درک کند به تضمین هدایت می‌شود.

وی گفت: ایام البیض فرصت بسیار با ارزشی برای نسل جوان جهت خودسازی و معنویت‌گرایی که قطعا با تفکر و اندیشه ذکر و دعا و عزلت در این ایام خاص مسیر هدایت را با بصیرت طی خواهند کرد و ماه رحمت ماه گسترده شدن رحمت الهی بر بندگان و بازگشت به معنویت و فطرت و رها شدن از مسائل دنیوی است.