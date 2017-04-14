ضرورت صدور مجوز جذب پرستار/حوزه سلامت با جان مردم سر و کار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در پایان سفر سه روز خود به استان کرمانشاه ضمن پربار بودن این سفر گفت: این سفر فرصت مغتنمی بود که در خدمت مسئولان و مردم استان باشم و در کنار آنان پروژه هایی را به بهره برداری برسانیم.

وی با ابراز خشنودی از محبت مردم این استان نسبت به خدمتگزاران خود، گفت: درخواست های مردم را نیز از نزدیک شنیدم و در حد مقدورات اقدام خواهم کرد.

هاشمی با بیان اینکه در این استان بعضی از مراکز نیاز به توجه فوری دارند، گفت: کمبود بیمارستان در برخی از شهرهای استان وجود دارد که حتما اقدام می کنیم.

وزیر بهداشت در ادامه به پروژه های در دست اقدام اشاره کرد و گفت: این پروژه ها نیاز به تزریق منابع جدید، خرید تجهیزات و نوسازی تاسیساتی دارند که انشالله بزودی انجام خواهد شد.

هاشمی از کمبود نیروی انسانی در سطح کشور خبر داد و گفت: بارها گفته ام از آنجایی که حوزه سلامت با جان مردم سرو کار دارد لذا باید نسبت به جذب نیرو اقدام شود و امیدوارم که سازمان امور استخدامی کشور مجوزهای لازم را برای استخدام نیروی انسانی در استان های نیازمند صادر کند .

وی در ادامه افزود: در این راستا نیز باید افراد قراردادی یا تبصره ای نیز تغییر وضعیت پیدا کنند.

وزیر بهداشت گفت: از آنجا که فشار کاری پرستاران زیاد است و شیفت های طولانی دارند بنابر این نیاز بیشتری به تامین نیروی پرستاری جدید داریم و امیدوارم که مجوزهای لازم داده شود تا هم پرستاران در آرامش باشند و هم مردم احترام بیشتری شوند.

هاشمی در ادامه با بیان این مطلب که شرایط استان از جهت انگیزه و مدیریت عالی است، افزود: البته مشکلی نیز با عنوان عقب ماندگی وجود دارد که گویا ناشی از یک توقف ۱۰ ساله بوده است اگرچه مسئولان تلاش خود را کرده اند ولی باید پذیرفت که کمبودها خودنمایی می کند و نیاز به صبوری مردم و امیدواری به آینده دارد.

وزیر بهداشت در پایان گفت: انشاالله مسئولان بتوانند با همت و کار جهادی نیازها را برطرف سارند و امیدوار به الطاف الهی باشند.