طی امسال ۱۰۰۰ نفر از خراسان شمالی به حج تمتع اعزام می شوند

محمدباقر قاصری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ثبت‌نام از واجدان شرایط حج تمتع سال ۹۶ از ۲۳ فروردین‌ماه جاری آغازشده است، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود از خراسان شمالی یک هزار نفر به حج تمتع امسال اعزام شوند.

قاصری تأکید کرد: دارندگان فیش‌های ثبت‌نامی حج تمتع تا تاریخ ۳۱ تیرماه سال ۸۵، تا اول اردیبهشت‌ماه سال جاری فرصت دارند نسبت به واریز مبلغ علی‌الحساب هزینه سفر خود اقدام کنند.

وی عنوان کرد: با آغاز ثبت‌نام در کاروان‌های حج و زیارت، اولویت با افرادی است که در این مرحله هزینه اولیه سفر خود را واریز کرده‌اند.

رئیس حج و زیارت خراسان شمالی گفت: مقدمات و مراحل اولیه کارهای مربوط به مدیران کاروان‌ها نیز انجام‌شده است و به‌زودی اسامی آن‌ها اعلام می‌شود.

قاصری تصریح کرد: متقاضیان اعزام به حج تمتع سال ۹۶ باید دارای گذرنامه بین‌المللی انفرادی معتبر بوده که تاریخ اعتبار آن حداقل تا پنجم اسفند ۹۶ باشد.