بارندگی در جاده های استان های غربی/انسداد ۸ محور مواصلاتی

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس راهور اعلام کرد، راه های شمشک-دیزین در استان های تهران و البرز، پونل-خلخال در استان های گیلان و اردبیل به علت عدم ایمنی، اولنگ-شاهرود در استان های گلستان و سمنان به علت عدم ایمنی کافی مسدود است.

براساس این گزارش، همچنین راه های شیراز-جهرم در استان فارس به علت تخریب پل کشه برسی محدوده پاسگاه پلیس راه مسدود است.

محور فرعی گنجنامه-تویسرکان در استان همدان به علت عدم ایمنی کافی و راه استهبان-نی ریز در استان فارس به علت رانش زمین مسدود است.

محور فرعی رودبار_کهنوج-قلعه گنج در جنوب استان کرمان به علت طغیان رودخانه وهمچنین محور اشنویه-پیرانشهر در استان آذربایجان غربی به علت طغیان رودخانه و تخریب پل مسدود است. در استانهای کردستان، ایلام، کرمانشاه و زنجان(اکثر محورها) بارش باران گزارش شده است.در استان آذربایجان غربی(محور ارومیه-تبریز) مه گرفتگی و کاهش دید گزارش شده است.

بنا بر این گزارش ترافیک در باندجنوبی ازادراه کرج-قزوین (از استاندارد تا پل فردیس)، باند جنوبی آزادراه تهران-کرج (از پل فردیس تا پل کلاک و محدوده گرمدره) نیمه سنگین است.