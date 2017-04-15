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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۲۸

خبرهایی از جشنواره «سما»

اکران فیلم «بدون تاریخ، بدون امضاء»/ درویش کارگاه می‌گذارد

اکران فیلم «بدون تاریخ، بدون امضاء»/ درویش کارگاه می‌گذارد

فیلم سینمایی «بدون تاریخ بدون، امضاء» ساخته وحید جلیلوند در جشنواره «سما» به نمایش در می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار فیلمسازی احمدرضا درویش فیلمساز سینمای ایران روز شنبه ۲۶ فروردین ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد و این کارگردان به انتقال تجربیات خود برای فیلمسازان جوان جشنواره «سما» خواهد پرداخت.

همچنین در اولین روز برگزاری سومین جشنواره فیلم «سما» جدا از نمایش آثار این جشنواره، فیلم سینمایی «بدون تاریخ، بدون امضاء» از ساعت ۲۰ در سینما فلسطین اکران خواهد شد. این نخستین اکران فیلم وحید جلیلوند بعد از رونمایی در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر خواهد بود.

سومین دوره جشنواره فیلم «سما» با موضوع «سبک زندگی اسلامی ایرانی» از شنبه ۲۶ فروردین ماه ساعت ۱۴ الی ۲۲ در سینما فلسطین آغاز به کار می کند و تا روز ۳۰ فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 3952854
زهرا منصوری

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