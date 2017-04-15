در صورت ادامه روند فعلی، نرخ بیکاری افزایش می یابد

به گزارش خبر نگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور، حمید رضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی پس از ثبت نام به عنوان نامزد انتخابات ریاسن جمهوری در ستاد انتخابات در جمع خبر نگاران حضور یافت.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت: یاد خاطره شهدا و امام را گرامی می داریم تشکر می کنم از همه اصحاب رسانه که این روزها ارتباط بین نامزد ها و مردم را برقرار می کنند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این روز ها حال و هوای کشور انتخاباتی است ۵ دوره در مجلس بودم اولین دوره که حضور یافتم نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بودجه در همه سال ها در کمیسیون تلفیق کار های بودجه ای کردم آخرین مسئولیتم هم ریاست کمیسیون تلفیق برنامه بوده است یکی از کار های کلیدی ام در ۲۰ ساله گذشته کار بودجه ای و برنامه ای بوده است یک دوره هم وزیر آموزش و پرورش بودم.

رئیس فراکسیون ولایی مجلس اظهار داشت: متاسفانه امروز کشور از ناکار آمدی رنج می برد انقلاب ما در عرصه بین الملل و نظریه پردازی موفق بوده است در حوزه کار آمدی نیازمند مدیریت و افراد جدید هستیم مدیریت اجرا دارای مشکلات جدی است مردم در حوزه مدیریت کشور حضور ندارند مدیریت کشور باید مردمی شود و مردم بر اساس شایستگی ها در پست های مدیریتی حضور یابند.

حمید رضا حاج بابایی اظهار داشت : نام دولتم را دولت کار آمد و مردمی گذاشتم کار آمدی در زمینه های تولید، اشتغال و جلوگیری از زیاده خواهی ها است.به این دلیل دولتم را مردمی نام گذاری کردم که باید فاصله بین مردم کاهش یابد نباید شهروند درجه دو و سه داشته باشیم همه مردم شهروند درجه یک هستند.

وی تاکید کرد:همه مسئولین باید در خانه شیشه ای قرار داشته باشند باید تلاش صادقانه مسئولین دیده شوند تا اگر کسی ناکار آمدی هم هم داشت مردم متوجه شوند.

رئیس فراکسیون ولایی مجلس اظهار داشت: ما ایرانی بزرگ با مردمی بزرگ داریم که باید آن را جهانی کرده و در صحنه بین الملل ضمن تعامل بر اساس عزت حکمت و مصلحت در راستای ارتقای جایگاه ایران تلاش کنیم.اعتقاد دارم کشور را جناحی و سیاسی نمی شود اداره کرد همه کسانی که دارای قدرت کار هستند باید وارد شوند سیاه و سفید نمی بینم برای همه انسان ها احترام قائل هستم.

وی با بیان اینکه برای ۲۲ موضوع کشور برنامه مدون دارم ادامه داد: اقتصاد کلان، محیط کسب و کار ،خصوصی سازی ، توازن منطقه ای، نظام اداری، شفافیت و مبارزه با مفاسد، انرژی، حمل و نقل و مسکن توسعه روستایی، توانمند سازی اقشار آسیب پذیر ،نظام اداری کشاوری آب محیط زیست و منابع طبیعی آموزش عالی آموزش عمومی سلامت بیمه از رئوس برنامه های بنده هستند.

نامزد جبهه مردمی انقلاب گفت: جمنا ۵ کاندیدای اصلی دارد که هر کسی که اقبال بیشتری داشته باشد به عنوان کاندیدای اصلی معرفی می شود.من به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری حضور یافتم، خارج از هر گونه اظهار نظر در باره افراد معتقدم انتخابات یک روند دارد و بر اساس آن روند عمل می شود.

وی تاکید کرد: انتخابات باید بر اساس رقابت و صداقت جلو بروند تفسیر جمنا از حضور ۵ نفر این است که مردم باید تصمیم بگیرند ممکن است مردم به یکی از این ۵ نفر علاقه نشان دهند این نشان دهنده توجه به حق انتخاب مردم و تنوع برای انتخاب مردم است.

وی با بیان اینکه در امور اجرایی جمنا دخالتی ندارم گفت: همه دولت ها بدون استثنا دارای نقاط مثبت و منفی هستند بنده خودم اگر این دولت را دولت موفقی می دیدم که می توانست موانع اقتصادی مث مشکل اشتغال را حل کند قطعا از کسانی بودم که این دولت را تایید و حمایت می کردم امروز روشن است که دولت موفق نشد به اهداف خود دست یابد بنابر این معتقدم به جای ۷۰۰ هزار شغل با تعریف ۷۷۰ میلیارد تومان اعتبار جهت سرمایه گذاری می توان تامرز یک و نیم میلیون شغل را سالانه ایجاد کرد اما در صورت ادامه این روند نرخ بیکاری افزایش می یابد.

رئیس کمیسیون برنامه ششم اظهار داشت: نرخ تورم به دلیل تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان ارواق و صکوک دو رقمی شده است و در اردیبهشت و خرداد تورم رشد خواهد یافت و تورم بیکاری دست در دست هم خواهند داد .

وی با بیان اینکه یک دولت کار آمد و مردمی با مدیران قدرتمند کشوری می توان سرعت ایجاد اشتغال را در کشور افزایش داد گفت: یکی از آسیب های اصولگرایان در گذشته این بود که مردم حس می کردند کمتر تاثیر گذار هستند این دوره ساز و کاری طراحی شد که مردم احساس کنند حضور و مشارکت بیشتری دارند با نظر سنجی ها در نهایت مردم خواهند گفت چه کسی نامزد جمنا باشد.

در رابطه با آموزش و پرورش معتقدم جایگاه آموزش و ژرورش علی رغم دیکته های دلسوزانه ای که نوشته شده جایگاهی نیست که بتواند مشکلات جامعه را پاسخگو باشد آموزش و پرورش باید دولت محور باشد و دولت با تمام قدرت از آموزش و پرورش حمایت کند.