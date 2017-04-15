وزیر نفت از فازهای پارس جنوبی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر نفت عصر شنبه در حاشیه بازدید از فازهای پارس جنوبی اظهار داشت: فردا با حضور رئیس جمهور فازهای ۱۷ و ۱۸، ۱۹ و ۲۰و۲۱ پارس جنوبی و چهار طرح بزرگ پتروشیمی در این منطقه افتتاح می‌شود.

بیژن نامدار زنگنه اضافه کرد: تکمیل این فازها حاصل تلاش جهادی در این عرصه است و دولت نیز به وعده‌ای که در این زمینه به مردم داده بود عمل کرده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در حاشیه بازدید وزیر نفت از فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی اظهار داشت: با آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید شاهد تحول بزرگی در توسعه فازهای پارس جنوبی هستیم.

محمد مشکین‌فام اضافه کرد: ۱۸ میلیارد دلار برای تکمیل فازهای ۱۷ و ۱۸، ۱۹ و ۲۰و۲۱ پارس جنوبی سرمایه‌گذاری شده است که تاکنون در این فازها چهار میلیارد دلار محصول تولید شده است.

وی با اشاره به اینکه پنج پالایشگاه پارس جنوبی در دولت تدبیر و امید تکمیل شده است، افزود: در کل پارس جنوبی ۱۳ پالایشگاه داریم و مجموع سرمایه‌گذاری در کل پارس جنوبی ۹۰ میلیارد دلار است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به افزایش دو برابری میزان تولید گاز پارس جنوبی در دولت یازدهم، بیان کرد: مجموع سرمایه‌گذاری در کل پارس جنوبی ۹۰ میلیارد دلار است.