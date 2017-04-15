به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرگرد مهدی قاسمی با اشاره به برگزاری انتخابات مهم و با اهمیت ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: برای جلوگیری از تخلفات و جرائم تمام فرایند این انتخابات در فضاهای مجازی در استان بوشهر رصد و پیگیری می‌شود.

وی با تاکید بر فعالیت شبانه‌روزی پلیس فتای استان بوشهر برای شناسایی تخلفات سایبری و اینترنتی افزود: شناسایی و کشف جرائم در فضاهای مجازی و سایبری در اولویت برنامه‌های پلیس فتاست که در این راستا اقدامات لازم و موثر انجام می‌شود.

سرپرست پلیس فتای استان بوشهر با تاکید بر شناسایی تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی گفت: فعالیت‌ها، جرائم و تخلفات انتخاباتی در فضاهای مجازی با تلاش شبانه‌روزی پلیس فتای استان بوشهر رصد و با متخلفان برخورد قاطع می‌شود.