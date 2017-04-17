به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، محمد مجابی معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به دیدار روز گذشته با مقامات محیط زیست عراق گفت: در این دیدار بر مطالبه ایران و تاکید دولت و سازمان حفاظت محیط زیست بر کنترل و مهار منابع گرد و غبار در کشور همسایه عراق تاکید شد.

مجابی افزود: در ادامه مذاکرات قبلی و تفاهم های که بین دو کشور صورت گرفته بود درخواست اجرایی شدن برنامه ها را کردیم و طرف عراقی بر تفاهمات قبلی با سازمان حفاظت محیط زیست ابراز علاقه و امیدواری کرد که بتواند در مسیر اجرایی شدن آن گام بردارد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در این دیدار طرف عراقی اعلام کرد در یک برنامه بلند مدت نسبت به غرس فراگیر نهال در مناطق مختلف عراق به خصوص در حاشیه کانون های تولید گرد و غبار اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: بر همین اساس وزارت محیط زیست عراق بر اساس مصوبه دولت خود از سازمان محیط زیست ایران درخواست فعالیت مشترک آموزشی و پژوهشی برای مهار گرد و غبار و کاهش آسیب های آن کرد که این موضوع مورد توافق طرفین قرار گرفت.

مجابی تصریح کرد: در این دیدار مقرر شد مرکز مشترک مهار و کاهش آسیب های گرد و غبار تشکیل و راه اندازی شود که با توجه به مصوبه دولت عراق نسبت به انجام این موضوع امید می رود تا قبل از برگزاری اجلاس بین المللی گرد و غبار که در تیرماه سالجاری با مشارکت سازمان ملل برگزار می شود؛ بتوانیم تفاهم لازم برای اجرایی شدن این مرکز که نقش مهمی در اجرای مشارکتی و ترویج گونه موضوع دارد عمل کنیم.