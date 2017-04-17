به گزارش خبرنگار مهر، ایده‌ «نامزد پوششی» برای صیانت از سازمان رأی حسن روحانی، از سوی مرحوم هاشمی رفسنجانی، پدر معنوی دولت طرح‌ریزی شده بود که پس از فقدان کارگردان پروژه های سیاسی چند لایه، دامنه مجادلات برای حضور یا عدم حضور گزینه‌های ضربه‌گیر کلیددار پاستور افزایش یافت تا جائیکه محمد علی نجفی رئیس اتاق فکر دولت از مخالفت رئیس اش با این ایده خبر داد و گفت:«یک مرد جنگی به از صد هزار است».

اما اصلاح طلبان کوتاه نیامدند؛ آنان که از طرفی خود را برنده انتخابات مجلس دهم می دانند و از سوی دیگر نگران رای آوری مجدد رئیس دولت تدبیر و امید هستند، حاضر نشدند سرنوشت خود را به روحانی گره بزنند؛ از این رو در آخرین ساعات باقی مانده تا انتهای زمان ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری، سیدحسین مرعشی و عبدالواحد موسوی‌لاری راهی پاستور شدند تا درباره تاکتیک انتخاباتی اصلاح‌طلبان با رئیس‌جمهور مستقر آخرین رایزنی ها را داشته باشند.

گفتگوهایی که گویا از آن دود سفید بلند شد و خروجی آن، شرایط جدیدی برای چگونگی ورود اصلاح طلبان به دوازدهمین دوره ریاست جمهوری رقم‌زد و «اسحاق جهانگیری» رئیس سابق شورای مرکزی حزب کارگزاران هم به‌ میدان‌ آمد چراکه عبدالله ناصری گفته بود «اگر افرادی که کوچک‌تر از وی(روحانی) بوده بخواهند وارد این عرصه شوند شأن آقای روحانی را پایین می‌آورند.»

جهانگیری هم ساعت چهار عصر روز شنبه برای نهایی‌کردن این برنامه به دفتر روحانی رفت و وقتی از رضایت رئیسش مطمئن شد، از همان‌جا راهی خیابان فاطمی شد.

این روزها رئیس جمهور سخت مشغول افتتاح پروژه ها و طرح هاست ، پروژه هایی که بعضاً قبلاً افتتاح‌شده و به بهره‌برداری رسیده است.

قطعا هرچه به انتخابات نزدیکتر می شویم حجم برنامه های تبلیغاتی بیشتر شده و رئیس جمهور باید از عملکردها و دستاوردهای چهارساله اش با حضور در برنامه های مختلف دفاع کند بنابراین وقت زیادی برای رتق و فتق امور و اداره کشور ندارد. طبق قانون هم معاون اول وظیفه اداره هیأت وزیران در غیاب رئیس جمهور و مسئولیت هماهنگی سایر معاونان رئیس جمهور را بر عهده دارد.

حال رئیس جمهور و معاون اولش هر دو با هم وارد کارزار رقابت های انتخاباتی شده اند. محمد شریعتمداری معاون اجرایی دولت هم کمی پیشتر از این برای اداره ستادهای انتخاباتی روحانی از دولت استعفا داده بود. حال این سوال در افکار عمومی ایجاد می شود که تا ۲۹ اردیبهشت چه کسی دولت را اداره می کند و پیگیر رتق و فتق امور جاری کشور و دولت خواهد بود؟

هر نامزد در ایام تبلیغات ساعت ها برنامه تلویزیونی و رادیویی دارد که یا بصورت زنده پخش می شود و یا اینکه باید با حضور در استودیو آنها را ضبط کند. علاوه بر این سفرهای تبلیغاتی، میتینگ، جلسات مشاورتی و هماهنگی های داخلی ستاد بخش عمده وقت داوطلبان ریاست جمهوری دوازدهم را خواهد گرفت. با این اوضاع تکلیف دنبال کردن اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال و ... چه می شود؟