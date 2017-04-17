تصادف سنگین تریلی و پژو به دلیل نقص فنی تریلی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی درباره جزییات این تصادف که ساعت ۲۵ دقیقه بامداد دوشنبه در استان لرستان اتفاق افتاده، گفت:حرکت خلاف جهت راننده تریلی ولوو( ناشی از نقص فنی سیستم ترمز) در کیلومتر یک محور خرم آباد-پل زال باعث تصادف این وسیله با یک دستگاه سواری پژو و کشته شدن یک نفر و مجروح شدن یک سرنشین دیگر شد.

وی همچنین درباره تصادفی که ساعت ٣٧ دقیقه بامداد یکشنبه در استان بوشهر اتفاق افتاده، توضیح داد:تصادف بین دودستگاه موتورسیکلت در محور گناوه روی داده که ٤نفر مجروح به جای گذاشته است.علت این تصادف، انحراف به چپ راننده یکی از موتورسیکلت ها بوده است.

هرمزگان: تصادف تریلی دانگ فنگ و وانت پیکان

تصادف تریلی دانگ فنگ و وانت پیکان ساعت ٢٣ یکشنبه در کیلومتر ٥ جاده گهکم-سیرجان باعث مجروح شدن ٣نفر شد.علت حادثه، توجه نداشتن راننده تریلی به جلو بوده است.

هرمزگان: تصادف تریلی و پژو

ساعت ٣:٣٠ بامداد دوشنبه، تصادفی در کیلومتر ٥٠ جاده بندرسیرجان اتفاق افتاد که ٢نفر مجروح به جای گذاشت. این تصادف بین یک دستگاه تریلی ولوو و سواری پژو٤٠٥اتفاق افتاده و علت آن بی توجهی راننده تریلی به جلو بوده است.

اصفهان:تصادف زنجیره ای

ساعت ١٨ یکشنبه، راننده یک دستگاه سواری پژو به دلیل رعایت نکردن فاصله طولی با ٤ وسیله(٢ دستگاه پراید، یک پژوی دیگر و یک دستگاه کامیون میکسربنز) برخورد کرد و باعث مجروح شدن ٢نفر شد. این حادثه در کیلومتر٣٦ محور زرین شهر( دره شورجه) رخ داده است.