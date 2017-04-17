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۲۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۲۹

تصادف سنگین تریلی و پژو به دلیل نقص فنی تریلی

تصادف سنگین تریلی و پژو به دلیل نقص فنی تریلی

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: طی ٢٤ ساعت گذشته، ۵ تصادف مهم در جاده های کشور رخ داد که یکی از آنها منجر به کشته شدن یک نفر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی درباره جزییات این تصادف که ساعت ۲۵ دقیقه بامداد دوشنبه در استان لرستان اتفاق افتاده، گفت:حرکت خلاف جهت راننده تریلی ولوو( ناشی از نقص فنی سیستم ترمز) در کیلومتر یک محور خرم آباد-پل زال باعث تصادف این وسیله با یک دستگاه سواری پژو و کشته شدن یک نفر و مجروح شدن یک سرنشین دیگر شد.

وی همچنین درباره تصادفی که ساعت ٣٧ دقیقه بامداد یکشنبه در استان بوشهر اتفاق افتاده، توضیح داد:تصادف بین دودستگاه موتورسیکلت در محور گناوه روی داده که ٤نفر مجروح به جای گذاشته است.علت این تصادف، انحراف به چپ راننده یکی از موتورسیکلت ها بوده است.

هرمزگان: تصادف تریلی دانگ فنگ و وانت پیکان

تصادف تریلی دانگ فنگ و وانت پیکان ساعت ٢٣ یکشنبه در کیلومتر ٥ جاده گهکم-سیرجان باعث مجروح شدن ٣نفر شد.علت حادثه، توجه نداشتن راننده تریلی به جلو بوده است.

هرمزگان: تصادف تریلی و پژو

ساعت ٣:٣٠ بامداد دوشنبه، تصادفی در کیلومتر ٥٠ جاده بندرسیرجان اتفاق افتاد که ٢نفر مجروح به جای گذاشت. این تصادف بین یک دستگاه تریلی ولوو و سواری پژو٤٠٥اتفاق افتاده و علت آن بی توجهی راننده تریلی به جلو بوده است.

اصفهان:تصادف زنجیره ای

ساعت ١٨ یکشنبه، راننده یک دستگاه سواری پژو به دلیل رعایت نکردن فاصله طولی با ٤ وسیله(٢ دستگاه پراید، یک پژوی دیگر و یک دستگاه کامیون میکسربنز) برخورد کرد و باعث مجروح شدن ٢نفر شد. این حادثه در کیلومتر٣٦ محور زرین شهر( دره شورجه) رخ داده است.

کد مطلب 3955198

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