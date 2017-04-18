به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان مقدس رضوی در جمع تعدادی از اساتید و چهره‌های علمی دانشگاه‌های کشور حضور یافته درباره مسائل و مشکلات کشور با آنها به گفتگو پرداخت.

رئیسی با بیان اینکه توفیقی است که خدمت اساتید دانشگاه ها هستم، گفت: از سخنان و نکات ارزشمند اساتید دانشگاه استفاده کردم و آمادگی دارم اگر دوستان نتوانستند نکات و بحث های خود را کامل ارائه دهند، در جلسات دیگر یا به صورت حضوری از نقطه نظرات آنها استفاده کنم.

برون رفت از مشکلات کشور با همفکری اساتید

وی افزود: ما حتما به همفکری، همراهی، ایده پردازی و نظریات اساتید محترم برای ادامه راه و برون رفت از مشکلات کشور نیاز داریم. حق نبود کشوری با این همه منابع غنی و نیروهای متراکم فرهیخته و متخصص دچاراین حجم از مشکلات باشد.

زندگی، معیشت و کرامت مردم آسیب دیده است

رئیسی تاکید کرد: متاسفانه امروز درحوزه‌های اقتصادی، آسیب های اجتماعی و... شاهدیم که به آنچه تاکید امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بوده عمل نشده است و بسیاری از حوزه‌های زندگی و معیشت، رفاه اجتماعی و کرامت مردم دچارآسیب شده و حل این مسائل جز با همکاری همه مردم و دلدادگان انقلاب امکان ندارد.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: اصولگرا و اصلاح‌طلبی که در خط امام با نگاه امام و با دغدغه امام به رشد و تعالی کشور فکر می‌کنند و به دغدغه‌های مردم اهمیت می‌دهند، می‌توانند در عرصه کشور فعال باشند.

رئیسی خاطرنشان کرد: اگر فرهیختگان دانشگاهی ارتباط بین علم و اقتصاد و ارتباطی که این دو مقوله را با عرصه‌های دیگر اجتماعی رقم بزند، برقرارکنند، اتفاقات خوبی به وقوع می پیوندد. در دانشگاه ما ارتباط با صنعت و تولید تعریف شود اگر صنعت، دانشگاه و روابط خارجی از هم جدا باشد محصول اقتصادی علمی نخواهد بود. همانطور که سیاست ما نیز باید برای کشور ثروت مادی و معنوی تولید کند.

لزوم ارتباط تعریف‌شده علم، سیاست و اقتصاد

وی تصریح کرد: بسیاری از پایان نامه‌های دانشگاهی که تلاش زیادی برای تهیه آن صورت گرفته است در کتابخانه نگهداری شده و به عرصه عمل و اقدام وارد نمی‌شود. ارتباط تعریف‌شده علم، سیاست و اقتصاد می‌تواند برای برون رفت کشوراز مشکلات در سال پایانی دهه چهارم انقلاب نقش موثری ایفا کنند وما در شرایط فعلی این کار را ضروری می‌دانیم.

مشکلات فزاینده در نظام بانکی و مالیاتی مانع معیشت مردم شده است

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: ما معتقدیم کشور جمهوری اسلامی ایران می تواند تمدنی را به نام دین و ارزش‌های الهی در عالم رقم بزند و این مدنیت به نام این کشور و فرهیختگان ثبت و ضبط شود اما مشکلات فزاینده در نظام بانکی، مالیاتی، صادرات و واردات و معیشت مردم موانعی را ایجاد کرده است.

رئیسی خاطرنشان کرد: آیا حق است که اشتغال و وضعیت بیکاری کشور به حدی باشد که در هر خانواده بیکار وجود داشته باشد؟ در آستان قدس رضوی بیشترین مراجعات به ما برای بیکاری بود. چه از مشهد و اطراف و چه از سایر بلاد. مردم به اعتبار آستان مقدس امام رضا(ع) که ملجا مردم است از ما انتظاراتی داشتند و از وضعیت گله مند بودند.

گام اول تغییر به نفع مردم، تغییر در مدیریت اجرایی کشور است

وی ادامه داد: ما معتقدیم در شرایط فعلی می تواند یک تغییر به نفع مردم و ارزشهای انقلاب اسلامی صورت بگیرد که گام اول این تغییر در مدیریت اجرایی کشور است.

رقیب درجا زدن و بی عملی در کشور هستم

این نامزد مستقل انتخابات ریاست جمهوری تاکیدکرد: بعضی به من گفتند شما رقیب زید یا عمر هستید در حالیکه من رقیب بیکاری، فقر، ناکارآمدی، در جازدن و اینهمه بی عملی در کشور هستم. ما به دنبال شکل دادن به دولتی هستیم که کرامت یک شخص در همه شئونات رعایت شود. کرامت یک شخص این نیست که او به دنبال شغل بگردد و شب خجالت زده به خانه برگردد. کرامت یک قرارداد این نیست که مردم در این قرارداد احساس عزت نداشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت قانون اساسی کشور، اظهار داشت: در سفری که به آفریقای جنوبی رفته بودم یکی از حقوقدانان برجسته این کشور که از رفقای نلسون ماندلا بود تعریف می‌کرد که ماندلا به او مأموریت نوشتن قانون اساسی را داده است و این فرد می گفت بعد از مطالعه قانون اساسی بسیاری از کشورها دریافته که جمهوری اسلامی ایران یکی از جامع ترین قوانین اساسی در جهان را دارد. او معتقد بود که در قانون اساسی ایران بین دو اصل آرمان و دموکراسی ارتباط برقرار شده و همین موضوع قانون اساسی را بالنده کرده است.

دوستداران انقلاب نباید احساس ناامیدی کنند

رئیسی ادامه داد: ما نباید شاهد وضعیتی باشیم که احساس ناامیدی به خیل دوستداران انقلاب اسلامی وارد شود. اصلاً نباید مسئله گروه، حزب و یک جناح خاص در کشور دیده شود بلکه امر مهم بحث و سخن درباره تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی است. اگر توکل به خدا و عزم جدی در همه دغدغه‌مندان انقلاب و ارزشها بدون در نظرگرفتن آسیب‌های جناحی و گروهی و خط‌کشی‌های سیاسی به وجود بیاید، می‌توان این گام را تحقق یافته دانست و انشاءالله گام‌های بعدی آغاز راه است و در آنصورت آنچه به هر دلیلی در این مدت مورد غفلت قرار گرفته به دست دغدغه مندان و دوستداران انقلاب حل خواهد شد.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: به عنوان یک طلبه و سرباز کشور و ولایت از محبت همه تقدیر و تشکر کرده و امیدوارم بتوانیم با شناخت وظیفه خود در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی عمل کنیم.

پیش از سخنان حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، تعدادی از اساتید دانشگاه و چهره‌های شاخص علمی کشور به بیان دیدگاه‌های خود درباره مسائل جاری کشور، محیط‌های علمی و جامعه دانشگاهی پرداختند.