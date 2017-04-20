حسینیه های شهدا ظرفیتی مهم برای مقابله با تهاجم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم اندیشی احداث فاز دوم حسینیه اعظم شهدای اهر با حضور شهردار و معاون عمرانی شهرداری اهر، نماینده و مسئول واحد مهندسی سپاه ناحیه اهر، نائب رئیس نظام مهندسی و ناظر پروژه در دفتر رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اهر ظهر پنجشنبه تشکیل شد.

احمد ابراهیمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اهر در این جلسه با اشاره به اینکه حسینیه های شهدا مراکز اشاعه فرهنگ عاشورایی ایثار و شهادت در جامعه هستند گفت: احداث حسینیه در جوار مزار مطهر شهدا باعث ترویج فرهنگ عاشورایی ایثار و شهادت شده و پتانسیلی قوی برای مقابله با تهاجم فرهنگی کشورهای غربی است.

ابراهیمی ضمن تقدیر و تشکر از مساعدت های مادی و معنوی مسئولین شهرستانی و استانی، خیرین و خانواده های معظم شهدا و ایثارگران در تکمیل فاز اول پروژه، خواستار مساعدت تمامی این عزیزان در جهت تکمیل فاز دوم حسینیه اعظم شهدای اهر شدند.

وی تأکید کرد: عظمت و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون خون پاک شهیدان بوده و تداوم و بقاء انقلاب اسلامی ایران در گرو زنده نگه داشتن آرمان‌های شهدا و انتقال آن به نسل جوان است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اهر با بیان اینکه امروز جامعه ما نیازمند فرهنگ ایثار و شهادت است افزود: با گسترش این فرهنگ می توان بیشتر مشکلات و آسیب های اجتماعی را در جامعه برطرف کرد.