نیوشا ضیغمی به «ما خیلی باحالیم» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی «ما خیلی باحالیم» (بینوایان) به کارگردانی بهمن گودرزی و تهیه کنندگی رویا شریف از هفته گذشته در تهران آغاز شده و براساس برنامه ریزی های انجام گرفته تا اوایل خردادماه نیز به طول می انجامد.

نیوشا ضیغمی یکی دیگر از بازیگرانی است که به تازگی به این پروژه پیوسته و قرار است در روزهای آتی مقابل دوربین رود.

مهران غفوریان، مجید صالحی، مریم امیرجلالی، علی مشهدی، بهنوش بختیاری، مهران رجبی، مجید شهریاری، ساقی زینتی، مختار سائقی، خشایار راد، اکرم علمدار، امیر وطن زاد، عرفان عماد و (با معرفی) شیدا قربانیان دیگر بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

این فیلم مضمونی کمدی دارد و در خلاصه داستان آن آمده است: زندگی مثل شنا کردن می مونه. یه وقتایی باید کرال بری، یه وقتایی پروانه، یه وقتایی هم قورباغه. زندگی برای کسی سخت می شه که فقط شنای قورباغه بلد باشه و وای به حال کسی که اصلاً شنا بلد نیست و... .

دیگر عوامل اصلی «ما خیلی باحالیم» عبارتند از طرح فیلمنامه: پیمان عباسی، نویسنده: سیدمحسن جاهد، بازنویسی فیلمنامه: بهمن گودرزی، یزدان فتوحی، مدیر فیلمبرداری: سیدمحسن جاهد، عکاس: لیلا خوش کنار، مدیر صدابرداری: خسرو کیوان مهر، طراح صحنه: محسن غلامی، طراح لباس: زهرا صمدی، طراح گریم: امید گل زاده، مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان: علی نوابی، مشاور رسانه ای: امین اعتمادی مجد، منشی صحنه: بهناز تاجیک، تصویربردار پشت صحنه: هنگامه زارع و مدیر تولید: رویا شریف.