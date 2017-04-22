واکنش وزیر کشور به پخش زنده مناظره ها/ باید امنیت را هم لحاظ کنم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران گفت: انتخابات بحث بسیار مهم و سرنوشت سازی است تاکید رهبری و رئیس جمهور اجرای آن در امنیت کامل است و نقش رسانه ها غیر قابل انکار است. خواسته من از همه رسانه ها این است که با حفظ امانت و حفظ اصول اخلاقی خبرنگاری کار را انجام دهند که از تهییج بی مورد جامعه دوری شود، از بیان تحلیل ها و حدسیات که باعث ایجاد کدورت می شود دوری کنیم.

وی تاکید کرد: ستاد انتخابات فعال است، من در خدمت همه خبرنگاران هستم و امیدواریم انتخابات امن و پر شور برگزار شود.

وزیر کشور درباره پخش زنده یا ضبط شده مناظره ها، گفت: از نظر افکار عمومی مناظره ها اهمیت بسیاری پیدا کرده مردم و رسانه ها به دنبال آگاهی سازی و شفاف سازی هستند این نشان بلوغ فکری مردم است باید ببینیم در مناظره های زنده چه چیزهایی مطرح می شود که در مناظره های ضبط شده نمی شود. کمیسیون نظارت وجود دارد. نماینده کاندیداها حضور دارند مواردی که تهمت و اتهام باشد جزو مقرراتی است که باید رعایت شود.

وی ادامه داد: قبول دارم برنامه های زنده جذابیت بیشتری دارند در حوزه قوانین و مقررات باید الزام را رعایت کنیم، برنامه های زنده سال ۸۸ و هزینه ای که به کشور وارد کرد، بسیار بالا بود کدورت ها و ابهامات بسیار زیاد بود. باید جلوی این کدورت ها گرفته شود. از ۵ نفر عضو حاضر در جلسه تصمیم گیری ۴ نفر رای دادند که پخش مناظره ها ضبط شده باشد حالا فضایی ایجاد شد که هم نامزدها اعلام کردند که به زنده بودن مناظره ها اعتقاد دارند و هم مردم دوست دارند که این مناظره ها زنده برگزار شود.

وزیر کشور افزود: برخی رسانه ها کار را سیاسی کردند هیچ وقت در طول عمرم نخواستم خلاف صداقت کاری انجام دهم اولین کسی که به این امر اعتراض کرد رئیس جمهور بود من درباره این موضوع با رئیس جمهور حرفی نزدم. اگر استدلال ها و قرائن موجود درست باشد من موافقم در کنار شما که مناظره ها زنده باشد.

رحمانی فضلی تاکید کرد: من به عنوان وزیر کشور فقط انتخابات را برگزار نمی کنم باید امنیت را هم لحاظ کنم جلسه شب گذشته جلسه کمیسیون نظارت بود امروز باز استدلال ها را می شنویم اگر استدلال ها اقناع کننده بود.

وی گفت: هیچ گونه مصوبه ای در شورای امنیت مبنی بر ممنوع التصویر بودن احمدی نژاد وجود ندارد.